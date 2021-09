Charlene di Monaco ricoverata in ospedale dopo un collasso

Le condizioni di salute di Charlene di Monaco tornano a destare preoccupazione. La principessa 43enne, moglie del principe Alberto, è stata trasportata d’urgenza in ospedale in Sudafrica dopo aver avuto un collasso e attualmente le sue condizioni sarebbero stabili. Secondo quanto riporta il Daily Mail, la principessa è stata ricoverata sotto pseudonimo a causa di alcune complicazioni dell'infezione che l'ha colpita tre mesi fa.

Il tabloid riporta alcune dichiarazioni di una fondazione che porta il suo nome dove si legge che "sua Altezza Serenissima la Principessa Charlene di Monaco è stata ricoverata d'urgenza in ospedale in ambulanza mercoledì sera tardi, dopo essere collassata a causa di complicazioni dovute alla grave infezione all'orecchio, al naso e alla gola che ha contratto a maggio". La nota spiega che "il suo team medico sta attualmente valutando le sue condizioni, ma ha confermato che la principessa è stabile". L'ospedale avrebbe rifiutato di confermare quali procedure mediche siano state eseguite appellandosi alla riservatezza della paziente.

Charlene, compagna del principe Alberto, è stata vista l'ultima volta a Monaco a gennaio e da allora sono molte le voci che hanno parlato di una possibile separazione tra i due. A maggio si è ammalata di una "grave infezione sinusale" e due settimane fa è stata sottoposta a "un'operazione di quattro ore in anestesia generale".

Alberto di Monaco aveva annunciato il ritorno nel Principato

La notizia del ricovero di Charlene arriva a qualche giorno da quella del suo ricongiungimento con il marito Alberto e i figli gemelli Jacques e Gabriella di 6 anni dopo mesi di lontananza. La principessa, infatti, era bloccata in Sudafrica dallo scorso maggio a causa di un'infezione otorinolaringoiatrica che l'ha costretta a sottoporsi a tre interventi.

La misteriosa malattia di Charlene non dà tregua, dunque, proprio quando il principe Alberto aveva annunciato, con una intervista al settimanale People, il ritorno a casa della moglie. "E' pronta per ritornare", aveva detto preannunciando però un necessario via libera da parte dei medici: "Sono abbastanza certo che riusciremo ad anticipare il suo rientro, lei è anche pronta a imbarcarsi clandestinamente su una nave", aveva addirittura scherzato Alberto.