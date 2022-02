Charlene di Monaco rompe il silenzio: le prime parole rilasciate dalla clinica in cui è ricoverata

Dopo che per settimane sono state le indiscrezioni a parlare di lei e del suo stato di salute, adesso è Charlene di Monaco a rilasciare direttamente dichiarazioni che la riguardano. Nulla a che vedere con il suo ricovero in una clinica, però, tantomeno con i rapporti con il marito Alberto che qualche giorno fa rassicurava circa il suo miglioramento fisico e psichico. La principessa 44enne ha solo raccontato progetto che la vuole ritratta come un’eroina del manga giapponese Blitz. “Sono lieta dell’uscita del sesto volume di Blitz, splendidamente creato da Garry Kasparov e disegnato da Daitaro Nishihara” ha detto a Le Parisien. “L’idea di partecipare all’avventura di Blitz mi è subito piaciuta e vorrei ringraziare Cédric Biscay per avermi portata a scoprire il mondo dei manga”.

Non è la prima volta che i reali monegaschi sono protagonisti di Blitz: nel giugno 2021, infatti, era stato il principe Alberto a trasformarsi in un eroe manga. Ma se tale comunanza con il consorte rassicura sulla loro unione spesso immaginata come traballante alla luce di una prolungata distanza, il non meno rilevante silenzio sui suoi rapporti con lui diventa ancora indizio di tensioni coniugali. E non a caso, qualcuno sostiene che il divorzio sarà ufficializzato non appena la principessa uscirà dalla clinica e tornerà a casa.

I problemi di salute di Charlene di Monaco

Tornata in famiglia lo scorso novembre dopo otto mesi di assenza, la principessa Charlene ha dovuto lasciare Montecarlo per andare in convalescenza in un centro specializzato dopo il rientro dal Sudafrica. Da allora, i comunicati stampa del Palazzo si sono limitati a ricordare l'invito della coppia a continuare a "rispettare la loro privacy così come quella dei loro figli".

Intanto le voci sulla sua salute non hanno mai cessato di circolare e hanno anche raccontato di un dimagrimento notevole: a detta di qualcuno Charlene peserebbe solo 46 kg, molto poco per il suo metro e 77 di altezza. Ricoverata in Svizzera, il marito Alberto avrebbe affittato una villa vicino Zurigo per starle vicino, ma i dubbi sull’effettiva solidità del loro matrimonio restano, per quanto sempre smentiti dalle fonti ufficiali.