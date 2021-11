Charlene di Monaco salta la Festa Nazionale: "Molto provata e affaticata"

Charlene di Monaco non parteciperà alla Festa Nazionale del Principato di Monaco del 19 novembre. “È ancora molto debilitata, uno stato di affaticamento fisico profondo non le permetterà ancora di prendere parte alle celebrazioni della Festa Nazionale” annuncia un comunicato del Palazzo a due giorni dall’inizio delle celebrazioni di San Ranieri: “Appena si sarà ristabilita con gioia si unirà nuovamente ai momenti di convivialità con tutta la famiglia monegasca”.

La nota arriva a una settimana dal ritorno a casa della moglie di Alberto dopo quasi dieci mesi in Sudafrica. Il principe aveva assicurato che la consorte sarebbe rientrata in tempo per prendere parte alla cerimonia, e così, in effetti, è stato. Adesso però l’importante cambio di programma che racconta della sua assenza.