Incontra il Papa ma infrange il protocollo. Dito puntato su Charlene di Monaco

Tutti stanno puntando il dito su Charlene di Monaco per il suo errore di protocollo durante l'incontro con Papa Francesco. La principessa, infatti, rivevuta dal pontefice insieme a suo marito, Alberto II di Monaco, avrebbe violato il protocollo del Vaticano a causa di una scelta sbagliata. Charlene è tornata a farsi vedere in pubblico, insieme a suo marito, dopo alcuni problemi di salute e diversi rumors sulla sua separazione con Alberto che l'hanno portata lontana dai riflettori. Oggi, però, non si è parlato tanto del suo riapparire sulle scene pubbliche quanto dello sbaglio commesso davanti a Papa Francesco finito al centro dell'attenzione mediatica.

Bisogna premettere che il Vaticano ha un protocollo molto rigido con delle strettissime regole di dress code. Le donne, infatti, dovrebbero indossare abiti lunghi, neri e con il collo alto. Anche le maniche dell'abito dovrebbero essere lunghe e, all'interno della sede, bisognerebbe anche indssare uno scialle. Per quanto riguarda le figure come regine e principesse c'è la regola dell'abito bianco.

Ma qual è stato l'errore di Charlene? Un outfit sbagliato! La principessa, convertitasi al cattolicesimo prima del suo matrimonio nel 2011, infatti, ha preso parte a un'udienza di Papa Francesco con un abito, firmato Terrence Bray, di colore nero, con le spalle scoperte e scollo a barchetta, un vero e proprio errore di protocollo che avrebbe rischiato di creare un incidente diplomatico. Non ci si può presentare in sede pontificia, davanti al Papa, con a spalle nude. Nonostante questo, però, Papa Francesco ha svolto comunque l'udienza con Alberto e Charlene di Monaco che, finora, non aveva mai commesso errori di look presentandosi sempre elegantissima.

Non è la prima volta che Charlene incontra il Papa, la moglie di Alberto II di Monaco, infatti, aveva conosciuto Papa Francesco nel 2016.