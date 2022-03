La Principessa Charlene di Monaco è tornata a casa: come sta

Charlene di Monaco è tornata a casa. Una buona notizia dopo che la reale ha soggiornato in una clinica svizzera per la convalescenza. Charlene era tornata a novembre dopo ben otto mesi trascorsi in Sudafrica.

È di ieri pomeriggio, 12 marzo, il comunicato ufficiale del Palazzo che annunca il ritorno a casa della Principessa. "In accordo con i suoi medici e visto che il suo ristabilimento è sulla buona strada, i principi – le Loro Altezze Serenissime – hanno deciso che a questo punto la Principessa può continuare la convalescenza a Monaco. Sua Altezza Serenissima si è felicemente riunita con la sua famiglia e i suoi cari. Le prossime settimane permetteranno alla Principessa di rimettersi ulteriormente in salute, prima di riprendere con gradualità i Suoi impegni ufficiali". Il comunicato poi prosegue chiedendo di rispettare il bisogno di privacy di Charlene e della famiglia: "La Principessa ha ancora bisogno di calma e serenità. Pertanto la coppia chiede di continuare a rispettare la sua vita privata e l'ambiente familiare".

I primi problemi di salute e il ritorno a casa

L'ex nuoatrice olimpionica aveva iniziato ad accusare delle sofferenze a gennaio 2021 poco dopo essere partita per il Sudafrica dove si era recata per promuovere alcune attività della sua fondazione. A maggio era stata annunciata una grave infezione che le impediva di tornare al principato per l'impossibilità di volare. A novembre però riuscì a tornare a casa, le immagini scattate sulle scalette dell'aereo non erano molto rassicuranti: la principessa era molto dimagrita, con il volto stanco e provato dalla malattia, ma era riuscita comunque ad apparire affascinante.

"Dev’essere stato tremendo per Charlène - aveva affermato al Corriere della Sera la cognata, Beatrice Borromeo Casiraghi, - come madre, restare tanto a lungo lontana dai bambini in questi mesi in Sud Africa. E da mamma di due bimbi anch’io, so bene quanto possa essere terribile la lontananza dai miei figli".

La malattia celata e i problemi di salute di Charlene di Monaco

Tornata in famiglia lo scorso novembre dopo otto mesi di assenza, la principessa Charlene ha dovuto lasciare Montecarlo per andare in convalescenza in un centro specializzato dopo il rientro dal Sudafrica. Da allora, i comunicati stampa del Palazzo si sono limitati a ricordare l'invito della coppia a continuare a "rispettare la loro privacy così come quella dei loro figli".

Intanto le voci sulla sua salute non hanno mai cessato di circolare e hanno anche raccontato di un dimagrimento notevole: a detta di qualcuno Charlene peserebbe solo 46 kg, molto poco per il suo metro e 77 di altezza. Ricoverata in Svizzera, il marito Alberto avrebbe affittato una villa vicino Zurigo per starle vicino, ma i dubbi sull’effettiva solidità del loro matrimonio restano, per quanto sempre smentiti dalle fonti ufficiali.

La comunicazione del suo ritorno a casa potrebbe far ben sperare, ma come sempre le informazioni sono molto poche.