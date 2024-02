Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam amore al capolinea dopo sette anni

Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam si sarebbero lasciati. La coppia si sarebbe detta addio alla fine del 2023 dopo ben sette anni insieme, di cui quattro da marito e moglie. A rivelarlo è stata la rivista francese Voici. Sarebbe stata proprio la figlia 37enne di Carolina di Monaco, musa di Chanel, a mettere il punto alla loro storia in quanto troppo stanca delle continue assenze del marito sempre concentrato sulla carriera da produttore cinematografico. "La coppia - scrive il magazine riportando le parole di un informatore vicino alla coppia - era in crisi da tempo, la principessa rimproverava al regista 42enne di non essere abbastanza presente. Non avevano una vita familiare, per lei era pesante".

La storia d'amore di Charlotte e Dimitri è iniziata quando la nipote di Grace Kelly ha incontrato per la prima volta nel 2016 Rassam: i due erano reduci da storie d'amore naufragate e che li hanno fatto soffrire. Poi galeotta fu la 70esima edizione del Festival di Cannes quando i due iniziano a guardarsi con occhi diversi. Le nozze sono arrivate nel giugno 2019 prima a Monaco e poi a Saint-Rémy-de-Provence, poi a coronare il loro amore è arrivato il figlio Balthazar, nato nel 2018.

A gennaio 2023 era trapelata l'indiscrezione che Charlotte fosse incinta del suo terzo figlio, il secondo di Rassam (Charlotte ha avuto il suo primo figlio con l'attore francese Gad Elmaleh), ma la notizia era evidentemente falsa.