"Charlotte Casiraghi incinta del terzo figlio"

Charlotte Casiraghi mamma per la terza volta. La notizia sulla nuova gravidanza della figlia 36enne di Carolina di Monaco e del compianto Stefano Casiraghi rimbalza lanciata dal magazine francese Voici, a cui ha fatto seguito la conferma riportata da Hello che fa riferimento a fonti ufficiali. La principessa, inoltre, è stata immortalata nelle foto mostrate nel programma televisivo spagnolo Fiesta on Saturday dove il costume marrone indossato ha messo in risalto le prime materne rotondità.

Per Charlotte, già mamma di Raphaël, 8 anni, avuto con l'attore francese Gad Elmaleh, si tratta del terzo figlio, il secondo dal marito Dimitri Rassam padre del loro primogenito Balthazar, 4 anni. Molto riservata circa la sua vita privata, per la principessa si tratta del primo erede nato durante il matrimonio. Raphaël, infatti, era venuto al mondo con i genitori non sposati, motivo per cui non ha mai potuto entrare nella linea di successione.

La gravidanza di Charlotte proseguirà di pari passo con quella del cugino Louis Ducruet, figlio della principessa Stephanie e di Daniel Ducruet, che prima di Natale aveva annunciato di aspettare la sua prima figlia dalla moglie Marie Chevallier sposata nel 2019.