Le dolci parole della moglie di Kledi Kadiu al figlio malato: "Solo noi sappiamo cosa stiamo passando"

«Quello che stiamo attraversando lo sappiamo solo noi», sono le parole che Charlotte Lazzari, moglie di Kledi Kadiu e mamma del piccolo Gabriel, ha rivolto al suo bambino che soffre di problemi di salute. La sua è una dolcissima lettera a cuore aperto pubblicata su Instagram e accompagnata da una foto dove stringe il suo bambino in un abbraccio pieno d'amore. L'insegnante di Yoga e moglie del ballerino e coreografo di Amici si è aperta mostrandosi speranzosa per il futuro del suo bimbo e riconoscente di poter condividere un momento di serenità con il piccolo, nonostante la sua malattia.

«Sai amore, da quando eri in pancia la mamma sognava momenti come questi -scrive Charlotte - In particolare, ogni volta che ti immaginavo, vedevo i nostri sguardi incrociarsi, blu e azzurro, magari nutrendoti al tramonto. Quello che stiamo attraversando lo sappiamo solo noi ma vedo l’opportunità, dietro la difficoltà, in tutto il suo splendore. Sei qui. Ciò che ci lega non si può spiegare e nonostante il ritardo, finalmente possiamo gioire di questi momenti che tanto sognavo. Ti voglio bene. La tua mamma»

La coppia, che ha anche un'altra figlia, Léa di sei anni, aveva raccontato il loro calvario sui social la scorsa primavera dopo la nascita di Gabriel.

«A 13 giorni dal parto Gabriel ha manifestato febbre e forti convulsioni, espressione di una diagnosi piuttosto complessa: meningo-encefalite" - scriveva il ballerino su Instagram - L’inizio di un calvario che ci ha davvero messi a dura prova. Gabriel è sopravvissuto e dopo aver riaperto gli occhi, passo dopo passo e con l’audacia di un eroe ha messo in campo tutta la sua forza per riappropriarsi di ciò che questo brutto imprevisto gli ha tolto. Dopo oltre un mese e mezzo di ricovero in terapia intensiva e tanti, tantissimi esami siamo tornati a casa, consapevoli che il percorso di ripresa sarebbe stato lungo e impegnativo»

Da quel momento, il piccolo Gabriel ha iniziato un percorso riabilitazione e, anche se è ancora lungo, i suoi genitori non si perdono d'animo e continuano a lottare affinché Gabriel possa avere un futuro migliore.