Charlotte, la dolce storia della spilla a forma di ferro di cavallo

La principessa Charlotte stata una delle grandi protagoniste al funerale della regina Elisabetta II. La secondogenita dei principi del Galles insieme al fratello George, si è distinta per la compostezza ed il rispetto mostrato nel corso della cerimonia.

Il look di Charlotte

La piccola di casa Cambridge ha fatto parlare di sé anche per il suo outfit. Un cappello a falda larga con fiocco e un cappotto nero con profili in velluto su cui era appuntata una piccola spilla. Il gioiello, tempestato di diamanti, altro non è che piccolo ferro di cavallo. Si tratta di un regalo speciale della bisnonna Lilibet in memoria della passione condivisa con Charlotte per i cavalli. Infatti come riferì Kate Middleton nel 2018 pare che Charlotte anche sia un?ottima amazzone, avendo eredito dalla sovrana la passione per il mondo dell?equitazione.

L?origine della spilla

Ecco allora che Elisabetta ha voluto incoraggiare l?amore per i cavalli dell?adorata bisnipote facendole dono della preziosa spilla. Un gioiello importante, specie per il suo significato affettivo, visto che il monile apparteneva a Elizabeth Bowes-Lyon, mamma di Elisabetta II. La riprova è in un ritratto scattato alla giovane nobile sul finire degli anni Venti del Novecento, in cui è possibile scorgere la spilla in diamanti appuntata al foulard della futura Regina madre.

La spilla fu a sua volta regalata ad Elizabeth Bowes-Lyon dalla suocera, la regina Mary di Teck, moglie del re in carica Giorgio V, che pare tribolò parecchio per persuadere la giovane e graziosa miss Bowes-Lyon, a sposare il suo cagionevole e balbuziente secondogenito. Un regalo speciale passato di mano in mano tra le donne della royal family, e che ora entra di diritto nel forziere dei gioielli della piccola Charlotte, che chissà che anche negli anni a venire non tornerà a sfoggiare questa spilla.