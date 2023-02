Fedez è scomparso dai radar. Dileguato. Sparito. Un po' strano considerando il fatto che, da quando è diventato famoso, e ancora di più da quando è entrato nella vita di Chiara Ferragni, non c'è stato giorno in cui il rapper non abbia inondato il suo profilo Instagram di foto e video della sua vita a cinque stelle. Siparietti divertenti con i suoi bimbi Leone e Vittoria, video racconti della sua giornata tra gli impegni professionali e quelli legati alla vita privata, foto sexy insieme a sua moglie Chiara. Ma ora, sono diversi giorni che Fedez ha deciso di interrompere del tutto le comunicazioni con i suoi fan. Come mai? Beh, di mezzo c'è sicuro la presunta crisi con la moglie. Sì, perché dopo l'esperienza sanremese di Chiara Ferragni, dove suo marito ha fatto di tutto per oscurarla e prendersi la sua amata visibilità, tra i due sembra essersi creata una crepa che, stando agli indizi social, sembra essere irreparabile.

Ma se Chiara Ferragni ha continuato a pubblicare foto e video su Instagram da sola e insieme alla sua famiglia, che fine ha fatto Fedez? Sembra quasi che il rapper non sia più presente nella quotidianità della moglie e dei figli, o perlomeno, è quello che appare sui social. Le uniche foto che lo ritraggono dopo la fine di Sanremo, sono quelle dove è stato paparazzato insieme a Chiara, il giorno di San Valentino, davanti a un misterioso portone nel centro di Milano, dove, presumibilmente, ci sarebbe uno studio legale.

Oltre a questo piccolo indizio, Fedez, non ha più nè scritto, né parlato, né si è mostrato online in qualsiasi veste. Starà forse studiando una strategia di comunicazione per annunciare a tutti il divorzio con Chiara? Starà forse riorganizzando le idee o affrontando la crisi della sua relazione nel privato? Per ora, non possiamo saperlo ma solo ipotizzare aspettando il giorno in cui i Ferragenz, che intanto hanno anche interrotto le riprese della loro serie, decideranno di svelarci tutta la verità.

Chiara, intanto, si è tolta la fede. Sarà forse finita per sempre tra i due?