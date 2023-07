Checco Zalone, le foto private in piscina

Niente barche né yacht, l'estate di Checco Zalone è a bordo piscina. Nei momenti di relax tra uno spettacolo e l'altro - è in tour con lo show "Amore + Iva", che in inverno andrà in onda anche su Canale 5 - l'attore e comico pugliese si gode qualche ora di refrigerio in un albergo a Taormina, cittadina in cui è andata in scena la sua ultima esibizione.

Boxer fantasia, con tanti spritz stampati, e cuffiette per sentire musica, Checco viene immortalato dai paparazzi del settimanale Chi in versione casual. Proprio l'anno scorso lanciava il brano "Sulla barca dell'oligarca", uno sfottò a Putin e alla guerra che all'epoca era appena cominciata, e quest'anno invece prosegue col suo lavoro teatrale. Assente nelle foto Mariangela Eboli, sua storica compagna nonché addetta alla parte amministrativa dell'azienda Mzl (fondata da Checco, con un patrimonio di 5 milioni di euro), con cui fa coppia da ormai quindici anni. Assenti anche le figlie Gaia di 10 anni e Greta di 5.