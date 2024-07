Checco Zalone e Mariangela Eboli si sono lasciati dopo 18 anni: l'annuncio

Checco Zalone e Marianna Eboli si sono lasciati. A darne annuncio è il sito Dagospia, che racconta come la coppia abbia deciso di dirsi addio dopo diciotto anni insieme e due figlie, Gaia, classe 2013, Greta, 2017. Il regista e la moglie non si sono mai sposati ma Zalone si sarebbe presentato nello studio di un avvocato di Roma per attivare le pratiche di fine rapporto. "In barba alla loro drastica riservatezza, sulla coppia circolavano da tempo voci di crisi", precisa il portale diretto da Roberto D'Agostino.

Zalone e Mariangela si erano conosciuti nel 2006. Lei era una cantante di pianobar, lui un artista non ancora famoso. "Lei cantava in una pizzeria" ha raccontato Zalone negli ultimi anni. "Mi sono presentato: 'Sono un musicista matrimonialista e avrei bisogno di una che canta nei matrimoni'. Ma, sfigato come sono, non mi capitarono più matrimoni".

Nata in provincia di Bari, Mariangela Eboli ha lavorato nel cinema con piccoli ruoli da comparsa proprio in due dei film diretti dal suo compagno, "Che bella giornata" e "Cado dalle nubi". Dietro la macchina da presa, però, Mariangela si occupava anche della parte amministrativa e burocratica della società di comunicazione e produzione fondata proprio da Luca Medici (Checco Zalone), la Mzl, che al 2022 contava su un patrimonio da 5 milioni di euro, secondo un articolo del Corriere della Sera. Lo stipendio di Mariangela Eboli per il suo ruolo di ammistratrice sarebbe, al 2020, di circa 9000 euro al mese.