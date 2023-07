Checco Zalone nota un ragazzo disabile tra la folla e si ferma: il video

Far ridere è un dono ma anche una missione, e in questo Checco Zalone è un vero eroe. Il comico pugliese, però, ha dimostrato di avere un cuore grande oltre al talento, facendo felice ieri sera un giovane fan che era andato a vedere il suo spettacolo a Taormina.

Nel video pubblicato su TikTok si vede Zalone correre via dopo lo show, circondato dal suo staff, mentre intorno le persone lo acclamano e gli chiedono un selfie. Lui saluta con la mano e lo sguardo, di corsa, ma appena vede un ragazzo sulla sedia a rotelle si ferma, lo ringrazia e si scattano una foto insieme. Il fan non credeva ai suoi occhi e soltanto dopo avergli dedicato una manciata di secondi, Zalone sale sul van che lo avrebbe riportato in hotel.

Una scena emozionante, che in tanti commentano commossi. "Non c'è niente da fare, è meridionale come noi. Il suo cuore è immenso" scrive una siciliana - anche lei tra il pubblico di ieri - e ancora: "Il numero uno". Non è mancata l'ironia: "Chissà cosa ne pensa Alessandra Amoroso" chiede sarcastico un altro, ricordando la polemica che proprio l'estate scorsa travolse la cantante, criticata perché si era rifiutata di fare foto e autografi.