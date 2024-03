"Checco Zalone sta con Virginia Raffaele", la nuova bomba di Fabrizio Corona

Checco Zalone e Virginia Raffaele stanno insieme. Ce lo fa sapere Fabrizio Corona che ha appena lanciato questa nuova bomba nel suo giornale online dedicato al gossip, Dillingernews. Sembrerebbe proprio che si sia formata una nuova coppia nel mondo dello spettacolo che vedrebbe il noto comico pugliese innamorato della bella e brava imitatrice romana all'apice della sua carriera. Due professionisti della risata, dunque, si sarebbero innamorati l'uno dell'altra formando una coppia che, sulla carta, sembrerebbe perfetta.

Se i rumors fossero veri, però, vorrebbe dire che Checco Zalone avrebbe lasciato la sua compagna di 24 anni e madre delle sue figlie, Marianagela Eboli, per Virginia Raffaele. Zalone, infatti, dal 2005 ha una compagna con cui abita nella sua casa a Bari insieme alle sue bimbe Gaia e Greta, nate rispettivamente nel nel 2013 e nel 2017. Zalone e Eboli non si sono mai sposati ma stanno insieme da tantissimo tempo, quasi 25 anni e questa unione non è stata solo amorosa ma anche professionale dato che lei stessa lo ha aiutato nella realizzazione dei suoi testi, della sua musica e nella carriera nel mondo del cinema dove lei stessa ha recitato al suo fianco in alcuni dei suoi film.

Oggi, però, tra Checco Zalone e Mariangela Eboli sarebbe finita per un'altra donna e non una sconosciuta: Virginia Raffaele. E proprio per vivere appieno questo nuovo amore, Zalone avrebbe comprato una nuova casa a Roma. I due avrebbero tentato di tenere nascosta la loro relazione in tutti i modi consumando il loro amore a Roma lontano da occhi troppo falimiliari ma si sa, i nodi vengono sempre al pettine, soprattutto quando si parla di gossip. Ed è così che Zaone e Virginia Raffaele - lei era stata associata di recente al nome di Thomas Santu, attore teatrale, 10 anni più giovane di lei - sono stati pizzicati da Fabrizio Corona che non ha aspettato un attimo prima di diffondere la notizia che, ormai, è sulla bocca di tutti.

Sarà vero? Sarà solo gossip? Si sa, nei pettegolezzi un fondo di verità c'è sempre e sarà il tempo a parlare o forse la stessa Virginia Raffaele, ospite stasera a Che Tempo Che Fa.