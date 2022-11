Cher sta con un uomo 40 anni più giovane di lei: "Non siete d'accordo? Non mi rompete"

Per Cher la differenza d'età in amore non sembra proprio essere un problema. La cantante di Believe, infatti, è uscita allo scoperto ammettendo di avere una relazione con un ragazzo ben 40 anni più giovane di lei. Ebbene sì, Cher, che attualmente ha 76 anni, sta con un uomo di 36, il produttore musicale della Last King Records, l’etichetta discografica del rapper Tyga, Alexander Edwards che, tra l'altro, è anche l'ex fidanzato di Amber Heard, ex moglie di Johnny Depp, con cui ha un figlio di 3 anni, Slash. La nuova coppia "dello scandalo" è stata paparazzata davanti a un ristorante di Hollywood, il Craig’s, in atteggiamenti inequivocabili e il gossip ha subito iniziato a fare il giro del mondo diventando virale e oggetto di moltissime critiche da parte di tante persone che pensano che 40 anni di differenza di età, in amore, siano davvero troppi.

La diva della musica, però, non ha esitato a confermare questa relazione, iniziata durante la settimana recente della moda di Parigi, rispondendo su Twitter, a chi le chiedeva se fosse il suo nuovo fidanzato, con un netto: "Sìììììì". Cher, inoltre, ha deciso di rendere social la sua relazione con uno scatto su Twitter del suo nuovo "toy boy" accompagnato dalla scritta "Alexander" e un cuoricino.

E a tutti quelli che l'hanno criticata per questa scelta d'amore definita "sbagliata", "eccessiva" e solo un modo per fare soldi da parte di Alexander, Cher ha risposto con sicurezza sottolineando di non essere nata ieri e di essere consapevole del rischio che sta correndo.

"Come sappiamo tutti, non sono nata ieri e so che non ci sono garanzie ma quando si fa una scelta si corre sempre un rischio e io ho sempre corso rischi, è quello che sono. L'amore non conosce matematica e se mi criticano non mi importa, non mi rompete, ciò che mi importa è che io e lui siamo felici".

Tutti gli amori di Cher

Cher, nella sua vita privata, ha avuto a che fare con diversi uomini e ha alle spalle due matrimoni finiti male. Il primo, con Sonny Bono, risale al 1964 e da questa unione è nato anche un figlio, Chaz, che oggi ha 53 anni. Poi Cher, dopo il divorzio con Sonny avvenuto nel 1975, ha sposato Gregg Allman da cui ha avuto un altro figlio, Elijah, di 46 anni, ma anche questo matrimonio ha avuto vita breve durando solo quattro anni.