Il figlio sta male, Cher chiede la tutela legale

Cher ha chiesto la custodia legale dei beni del figlio per problemi di abuso di droghe e mentali. Secondo quanto riferisce People, stando agli atti legali depositati presso un tribunale di Los Angeles, Elijah Blue Allman, 47 anni, nato dal matrimonio con il cantante Gregg Allman, non è in grado di gestire le sue risorse finanziarie.

La cantante e attrice 77enne sta cercando in tutti i modi di aiutare il figlio anche attraverso un ricovero in un centro di recupero. "Sono una madre - scrive il magazine citando Cher - è il mio compito, in un modo o nell'altro, di cercare di aiutare i miei figli. Si fa di tutto per loro". Qualche mese fa Cher aveva rotto il silenzio per rispondere ad alcune illazioni secondo cui avrebbe ingaggiato degli uomini per portare via di forza il figlio da un albergo di New York e le aveva bollate come falsità.