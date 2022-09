È morta Cherry Valentine di Drag Race Uk, aveva 28 anni

Cherry Valentine, protagonista della seconda stagione di Drag Race Uk, è morta tragicamente domenica a soli 28 anni.

"È con la più straziante e profonda tristezza che informiamo che il nostro George – Cherry Valentine – è tragicamente morto. Questo sarà uno shock profondo per la maggior parte delle persone e capiamo che non esiste un modo semplice per annunciarlo" ha annunciato la famiglia qualche ora fa in un comunicato riportato da Bbc: "Come sua famiglia, stiamo ancora elaborando la sua morte e le nostre vite non saranno più le stesse. Comprendiamo quanto è amato e quante vite ha ispirato e toccato. Tutto ciò che chiediamo è il vostro rispetto e le vostre preghiere in questo momento. Ti amiamo Georgie".

Un messaggio di vicinanza è arrivato anche dall'account social del programma Darg Race: "Abbiamo il cuore spezzato dal fatto che Cherry sia morta. Era un'anima gentile che portava gioia e una risata distintiva a tutti quelli che incontrava. Ha portato stile, verve e fascino a #DragRaceUK, ci mancherà così tanto" si legge su Twitter dove in tanti stanno esprimendo grande sconforto per la tragica notizia.

We are heartbroken that Cherry has passed away. She was a kind soul who brought joy and a distinctive laugh to everyone she met. She brought flair, verve and charm to #DragRaceUK, we will miss her so deeply. pic.twitter.com/4LG7oHaVZj — RuPaul's Drag Race UK (@dragraceukbbc) September 23, 2022

Chi era Cherry Valentine

Georgie si identificava come gender-fluid, era cresciuta a Darlington, nella contea di Durham, ed era diventata un'infermiera specializzata nella salute mentale nel 2015, prima di iniziare la sua carriera da drag. Nel dicembre 2020, era stata annunciata tra i concorrenti in competizione nella seconda serie della versione britannica della RuPaul's Drag Race, ma poi, interrotte le riprese del programma per l'inizio della pandemia di Covid, aveva ripreso ad esercitare la sua professione in un momento così drammatico.