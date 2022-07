Chi è Alan Palmieri, co-conduttore di Battiti Live con Elisabetta Gregoraci: lavoro, vita privata e moglie

Vita privata e professionale di Alan Palmieri: dalla Svizzera alla Puglia, dalla radio alla televisione. Ma chi è Alan Palmieri? Scopriamo tutto ciò che c’è da sapere su di lui. Da Rtl 102.5 a Telenorba, dalla moglie ai figli: tutto sul co-conduttore di Battiti Live, dal 17 giugno in onda su Italia 1 con la nuova edizione.

Età, origini, radio

Alan Palmieri è nato in Svizzera l’11 febbraio 1975, da madre croata e padre pugliese. Ed è proprio nella terra paterna che trascorre l'adolescenza. Fin da ragazzino è un amante della musica dance e di quella elettronica. Non avrebbe disdegnato l’attività di produttore discografico, ma la passione per la radio ha fatto da motivo conduttore della sua carriera professionale. Muove infatti i suoi primi passi artistici a Milano, in emittenti di assoluto rilievo, come Rtl 102.5 e con Radio 105.

Radionorba e Battiti Live

L’emittente che gli permette maggiore libertà è Radionorba, di cui è direttore oltre che conduttore. Un ritorno al passato per una radio pugliese che con gli anni è riuscita ad imporsi anche a livello nazionale. Palmieri ha a tal proposito dei grandi meriti: Battiti Live è ormai uno degli eventi musicali più in voga dell’estate italiana. Ideato e diretto fino al 2013 da Titta De Tommasi, nasce come programma radiofonico. Quando nel 2013 Alan Palmieri diventa direttore artistico, viene mandato in diretta tv nazionale prima attraverso emittenti locali, per poi sbarcare dal 2017 su Italia 1. Palmieri conduce insieme a Elisabetta Gregoraci. I due formano una coppia ormai affiatatissima e le serate si tengono in alcune delle più belle località della Puglia. Lo show ospita alcuni dei più amati artisti della scena musicale contemporanea. In più da qualche anno Palmieri è responsabile anche della direzione artistica di Capodanno in Musica, lo show televisivo di fine anno in onda su Canale 5; alla conduzione è qui affiancato da Federica Panicucci.

Moglie, figlia, Instagram

Anche se lontano dalla sovraesposizione mediatica, la vita sentimentale di Alan Palmieri non è un mistero: quando ha sposato Caterina Costantini la notorietà non era ancora arrivata. La coppia ha due figli: Martina (16 anni) e Alessandro (8 anni). Una famiglia unita, che si tiene generalmente lontana dalle luci dello spettacolo. Sul suo profilo Instagram ufficiale Alan posta diverse foto inerenti al suo lavoro e possiamo talvolta vederlo immortalato dietro le quinte con i cantanti protagonisti di Battiti Live.