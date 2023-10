Chi è Alessandro Carollo, il nuovo fidanzato di Michelle Hunziker: lavoro, età, Instagram

Il gossip non accenna a diminuire intorno a Michelle Hunziker e al suo nuovo, presunto, amore. Al momento non sono state date conferme ufficiali dai due, ma un indizio, neanche poi così nascosto, è stato dato proprio dalla conduttrice sul suo profilo Instagram. Michelle ha condiviso la foto di lei in sella a una moto rossa Ducati con il numero 1 scritto in nero: questa moto è identica a quella dell'uomo che sarebbe il suo compagno, Alessandro Carollo. Lui è un grande appassionato di moto e sul suo profilo, che contiene principalmente post dedicati al lavoro (è un osteopata, ndr), condivide anche alcuni scatti di lui mentre corre. Impossibile non notare che la moto sia la stessa.

Chi è Alessandro Carollo

Alessandro Carollo ha 41 anni, è romano, è un medico osteopata molto conosciuto a cui si rivolgono anche alcuni vip (vedendo i mi piace sulla sua pagina Instagram: Belen Rodriguez, Fabrizio Corona, Renato Zero, ma anche Jessica Selassiè). Ha 15 anni di esperienza e lavora tra Roma, Milano e Napoli.

Secondo quanto racconta il gossip su di lui fino a maggio 2023 avrebbe avuto un flirt con Paola Barale (questa indiscrezione però si scontrerebbe con quanto raccontato dai pettegolezzi sul rapporto che ci sarebbe tra lui e Michelle, secondo cui si frequenterebbero da circa un anno, ma avrebbero ufficializzato solo dopo l'estate) e in passato sarebbe stato vicino a Elisabetta Gregoraci ed Elisabetta Canalis.

Le voci sul rapporto tra Michelle e Alessandro

Come accennato la relazione tra i due era quasi insospettabile fino a quando Michelle non ha deciso di pubblicare una foto di lei in sella alla moto di lui (sotto le foto), questo indizio non fa che alimentare il sospetto che tra i due davvero ci sia un legame. Se così fosse per Hunziker si tratterebbe di un'ulteriore gioia in questo periodo della sua vita dov'è soddisfatta a livello lavorativo e personale, essendo da poco diventata nonna. Proprio lei al settimanale Oggi aveva dichiarato di credere ancora nell'amore nonostante due divorzi, e quindi chissà... Magari per Michelle amore fa rima con Alessandro.