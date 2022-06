Chi è Alessandro Franchini, compagno di Luca Calvani: dai viaggi al passato da calciatore al resort

Chi è Alessandro Franchini, il compagno di Luca Calvani? Una persona fuori dal mondo dello spettacolo ma finita al centro dell'attenzione per la sua relazione con Luca Calvani, appena annunciata su Instagram con un dolcissimo post che l'attore toscano ha usato per fare coming out. Affascinante, imprenditore e con la passione per i viaggi (zaino in spalla) e il functional training, questo ragazzo toscanissimo, proprio come il suo fidanzato, è gestore di un casale in Toscana in cui vive e lavora insieme a Calvani ma anche personal trainer specializzato in allenamento functional e bodyweight.

Età e lavoro: dai viaggi zaino in spalla al resort in Toscana al functional training

Nato a Viareggio, un diploma da ragioniere e viaggiatore nell'animo (ha girato, infatti, zaino in spalla per tutto il Sud America) Alessandro è un ragazzo con un passato da promessa del calcio e un presente da imprenditore. Non abbiamo la certezza di quanti anni abbia ma sappiamo che Franchini ha fatto per anni il bagnino a Viareggio e ha aperto, nel 2015, una palestra The Funcional Department diventanto personal trainer di bodyweight e functional. Oggi, Alessandro ha un suo resort, un casale a Camaiore, in provincia di Lucca, che gestisce insieme al suo fidanzato Luca Calvani.

Vita privata e fidanzato: i sei anni d'amore con Luca Calvani

Alessandro Franchini è insieme a Luca Calvani da quasi sei anni, o perlomeno è quello che si evince dal post Instagram di Calvani che con un hashtag #2196 giorni lascia intendere che i due stanno insieme da parecchio tempo. Oltre a essere fidanzati, Alessandro e Luca gestiscono insieme un casale nella campagna toscana, Le Gusciane, dove vivono e lavorano a contatto con la natura e prendendosi cura dei loro clienti.

Il profilo Instagram

Il profilo Instagram di Alessandro non è ancora seguitissimo, a oggi conta quasi 4000 followers che sono sicuramente destinati a salire dopo il coming out del suo fidanzato Luca Calvani. L'account ufficiale è @alefrenk ma Alessandro gestisce anche altri profili, uno dedicato al functional training dove insegna come allenarsi a corpo libero, @thefunctionaltraining, uno dedicato al suo resort in Toscana, @legusciane e uno dedicato ai suoi due bassotti Chocolate e Arlecchino @the_puzzins.

Dal suo profilo emergono le sue grandi passioni: la natura, i suoi cani, i viaggi, l'allenamento, il suo resort e il suo fidanzato Luca.

Alcune foto di Alessandro Franchini