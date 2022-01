Chi è Alfonso Signorini, il conduttore del GF VIP: dall'età alla carriera al fidanzato

Dal 2002 Alfonso Signorini è uno dei volti simbolo della tv italiana. A lungo ha coperto il ruolo di opinionista in molti programmi di Canale 5, con predilezione per i reality show. Ed è proprio grazie ad uno di questi, il Grande Fratello Vip, che sale in cattedra nel ruolo di conduttore. Ma scopriamo qualcosa in più sul re del gossip italiano: dalla vita pubblica a quella privata, una biografia dei suoi anni trascorsi tra giornalismo e televisione.

Alfonso Signorini: età, lavoro, carriera

Alfonso Signorini nasce a Milano il 7 aprile 1964. Ragazzo brillante negli studi, ottiene la laurea in Lettere classiche all'Università Cattolica del Sacro Cuore (con successiva specialistica in Filologia medievale e umanistica), ma si diploma anche in pianoforte al Conservatorio di Musica G. Verdi. Diviene insegnante di Italiano, Latino, Greco, Storia e Geografia, ma lascia questo lavoro per lanciarsi nel mondo del giornalismo. Debutta su La Provincia di Como, per poi passare a Panorama e a Chi, rivista di cui è direttore dal 2006. Esperto di televisione e gossip, dal 2008 al 2012 dirige anche il settimanale Tv Sorrisi e Canzoni.

Nel 2002 fa il suo debutto in tv con Chiambretti c’è, su Rai 2. Successivamente diventa una icona delle reti Mediaset, spesso ospite del Maurizio Costanzo Show e opinionista di programmi come Verissimo e il Grande Fratello. Dopo anni trascorsi negli studi a commentare i concorrenti della casa più spiata d’Italia, a partire dal 2020 diventa conduttore ufficiale del Grande Fratello Vip.

Vita privata, fidanzato, malattia

Dichiaratamente omosessuale, Alfonso Signorini è da sempre stato discreto nell’esternare particolari sulla sua vita privata. Ma ha comunque raccontato della sua duratura relazione con Paolo Galimberti, imprenditore e politico, vice presidente Tesoriere di Forza Italia in Lombardia.

In passato Alfonso ha confessato di aver combattuto e sconfitto una leucemia mieloide. Una esperienza che ha rafforzato la sua fede in Dio.

Instagram e curiosità

Tra i miti di Alfonso Signorini c’è Maria Callas, alla quale ha dedicato un suo libro: “Troppo fiera, troppo fragile. Il romanzo della Callas”, pubblicato nel 2007. E’ apparso anche nei film Commediasexi (2006) e Vacanze di Natale a Cortina (2011), oltre ad essere protagonista del videoclip musicale “Alfonso Signorini (eroe nazionale)”, il brano che gli dedicato il cantante Fedez. Signorini ha un profilo Instagram seguito da oltre 860mila follower dove rende partecipi i suoi ammiratori delle sue vicende pubbliche e private