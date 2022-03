Chi è Alina Kabaeva, presunta amante di Putin: dalla carriera da ginnasta al "matrimonio segreto"

La vita privata di Vladimir Putin è sempre stata chiusa in una cassaforte di cui solo il presidente russo e pochi fedelissimi hanno la chiave. Dalla fessura però qualcosa si intravede e in questi giorni in cui la figura dello 'zar' è balzata tristemente alle cronache mondiali, qualcuno spiffera le notizie più intime e riservate sul suo conto. Il nome che rimbalza tra giornali, siti e rotocalchi è quello di Alina Kabaeva, presunta compagna di Putin. Ma chi è la donna che ha conquistato il glaciale capo del Cremlino?

Chi è Alina Kabaeva: età, lavoro e carriera da ginnasta

Nata a Tashkent, capitale dell'Uzbekistan, nel 1983, Alina Kabaeva ha 38 anni. Figlia di un famoso calciatore sovietico, inizia a praticare ginnastica artistica all'età di 6 anni. Nonostante le insegnanti l'accusavano di essere grassa e non adatta a questo sport, si buttò a capofitto nell'allenamento fino a diventare una campionessa, tra le più premiate in Russia. Vincitrice di un oro olimpico e due volte campionessa mondiale (la vittoria del 2001, però, venne annullata per doping, risultò positiva a un diuretico), nel suo medagliere personale c'è anche un bronzo alle olimpiadi di Sidney, nel 2000, oltre a svariati altri successi. Soprannominata "la donna più flessibile della Russia", si è ritirata dall'attività agonistica nel 2007. Famosa anche come modella, Alina è protagonista di numerose campagne pubblicitarie, testimonial di brand importanti ed è spesso ospite di programmi televisivi. Nella sua carriera non manca l'attività politica: nel 2007 è stata eletta alla Duma di Stato con il partito di Putin, Russia Unita, nel 2014 ha lasciato l'incarico ed è diventata presidente del consiglio di amministrazione del National Media Group, principale gruppo mediatico russo.

Il matrimonio segreto con Putin

Secondo i beninformati, la relazione tra Alina Kabaeva e Vladimir Putin sarebbe iniziata nel 2005, ben 8 anni prima del divorzio tra il presidente russo e la moglie Ljudmilla Aleksandrovna, dalla quale ha avuto le due figlie Maria Putina e Katerina Putina. Sul loro legame c'è sempre stata la massima riservatezza, anche dopo la fine del matrimonio di Putin. Nessuna conferma ufficiale, dunque, ma insistenti voci parlano di un matrimonio segreto, celebrato con rito ortodosso davanti a pochissimi invitati. A dare per primo la notizia, nel 2008, fu il giornale russo Moskovsky Korrespondent. Il Cremnlino smentì immediatamente e il quotidiano venne chiuso.

I figli

Alina Kabaeva ha 4 figli: il primogenito di 13 anni, una bambina di 10 e due gemelle di 7, tutti nati in Svizzera. Il padre sarebbe proprio Putin, che secondo Page Six - la pagina di gossip del New York Post - avrebbe nascosto la famiglia in Svizzera in un posto sicuro. "Mentre Putin effettua il suo assalto all'Ucraina, attaccando cittadini innocenti e provocando una crisi di rifugiati, la sua famiglia è rintanata in uno chalet molto privato e molto sicuro da qualche parte in Svizzera, almeno per ora, come ci ha riportato una fonte", spiega la testata.