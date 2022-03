Chi è Amelia Lily di Geordie Shore: da X Factor al Grande Fratello Vip inglese

Dalla musica alla vita sfrenata dei Geordies, da X Factor al Celebrity Big Brother, Amelia Lily è da anni uno dei volti inglesi più importanti nel mondo della televisione.

Amelia Lily: età, musica e programmi tv

Amelia Lily Oliver nasce in Inghilterra a Nunthorpe, nel distretto di Middlesbrough, il 16 ottobre 1994. La sua passione per la musica nasce alle medie e la porterà subito su Youtube, dove pubblica un video della sua cover di “Someone like you” di Adele che raggiunge oltre un milione di views. A 13 anni inizia a scrivere le sue prime canzoni alla chitarra, ispirandosi alle grandi cantanti country, ma anche alla carica idol di Pink e Kelly Clarkson. Nel 2011 prende parte alle audizioni di X Factor, cantando “Piece of my heart” di Erma Franklin e conquistando i giudici. La sua esperienza al talent sarà un successo e terminerà con un eccellente terzo posto in finale. Amelia firmerà subito dopo con la Sony, per la quale pubblicherà il singolo “You bring me joy”, che arriverà fino alla seconda posizione nelle classifiche UK, ottenendo il disco d’argento. Nel 2017 Lily partecipa al Celebrity Big Brother (il Grande Fratello VIP inglese), mentre due anni dopo fa il suo debutto nel cast di Geordie Shore, il reality di MTV “cugino” britannico del Jersey Shore.

Vita privata

Amelia Lily ha avuto una relazione con il chitarrista inglese Steve Rushton (famoso ex di Miley Cyrus), col batterista Adam Pitts e con Sam Thompson, fratello di Louise Thompson, entrambi protagonisti di Made in Chelsea.