Chi è Andrea Boscherini, naturalista e divulgatore di Pechino Express 2022

Naturalista, divulgatore e curatore del Museo di Ecologia di Cesena, Andrea Boscherini sarà in squadra con Barbascura X nella coppia de “Gli Scienziati” della nuova edizione di Pechino Express, al via il 10 marzo su Sky Uno. Scopriamo di più sul protagonista della nona stagione dello show condotto da Costantino della Gherardesca.

Chi è Andrea Boscherini

Andrea Boscherini nasce a Banco di Romagna il 28 dicembre 1987 e cresce con la nonna in uno dei luoghi più selvaggi d’Europa – le Foreste Casentinesi – dove sviluppa fin da piccolo una grande passone per la natura. Si laurea così in Scienze e Gestione della Natura all’Università di Bologna e inizia a collaborare con il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, partecipa al progetto europeo Life Wolfnet sul monitoraggio dei lupi, è curatore al Museo di Ecologia di Cesena e lavora per quattro anni al programma Geo di Rai Tre. Deciderà poi di “portare” il suo sapere anche sul web, aprendo un canale YouTube (che porta il suo nome) dove parla della fauna, del territorio e della biodiversità in Italia, raggiungendo un grande pubblico e consacrandosi come uno dei divulgatori scientifici più importanti del paese. A Pechino Express, Andrea farà coppia con l’amico e collega divulgatore Barbascura X ne “Gli Scienziati”.

Pechino Express 2022: i protagonisti

Le 10 coppie in gara percorreranno la “Rotta dei Sultani”, che si svilupperà nel Medio Oriente e toccherà quattro Stati: Turchia, Uzbekistan, Giordania ed Emirati Arabi. Oltre a “Gli Scienziati” Andrea Boscherini e Barbascura X, sono pronti a partire Alex Schwarzer e Bruno Fabbri, “Gli Atleti”; Giovambattista e Ciro Ferrara, “Padre e figlio”; Rita Rusic e Cristiano Di Luzio, “I Fidanzatini”; Anna Ciati e Giulia Paglianiti, “Le TikToker”; Victoria Cabello e Paride Vitale, “I Pazzeschi”; Fru e Aurora Leone, “Gli Sciacalli”; Nikita Pelizon e Helena Prestes, “Italia-Brasile”; Bugo e Cristian Dondi, “Gli Indipendenti”; Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni, “Mamma e Figlia”.

Quando inizia e dove vederlo in tv e streaming

La nuova stagione di Pechino Express è in onda da giovedì 10 marzo su Sky Uno e in streaming suNOW.