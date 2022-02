Chi è Andrea Favaretto, life coach di "Matrimonio a Prima Vista": età e carriera

Matrimonio a prima vista torna in prima serata a partire da mercoledì 16 febbraio con la nona stagione su Real Time. Conosciamo meglio i protagonisti e il cast, scoprendo di più sul life coach del team di esperti Andrea Favaretto.

Chi è Andrea Favaretto: età e lavoro

Andrea Favaretto nasce a Pavia nel 1973 e, dopo una tranquilla adolescenza, indeciso sul da farsi, nel 1996 frequenta un corso di motivazione di Roberto Re, che lo colpirà a tal punto da decidere cosa voler fare della propria vita. Inizia a collaborare con la società gestita da Roberto, la HRD training Group, e in breve tempo si specializza, passando da venditore a life coach fino a company coach e trainer, per poi decidere di fondare la sua NLP Results.

Nella sua ventennale carriera Favaretto diventerà uno dei più famosi trainer di corsi di motivazione e comunicazione persuasiva, nonché uno dei massimi esperti nel campo della formazione e dello sviluppo personale. Organizzerà centinaia di corsi, fonderà l’Unconventional Coaching School e darà vita al programma Successo Senza Sforzo, collaborando con numerosissime aziende importanti come McDonald’s, Xerox, Fastweb, Tecnocasa, BMW, Gruppo Marcegaglia, Ina Assitalia e tante altre. Nel 2021 entra nel team di esperti di Matrimonio a prima vista, popolare love show di Real Time, sostituendo lo psicologo Fabrizio Quattrini.

Vita privata, moglie e figlia

Non si sa molto della vita privata di Andrea Favaretto, che dedica i suoi profili social soprattutto al suo lavoro e ai consigli di coaching, con grande professionalità. È sposato dal 2015 e ha due figli: un bambino, Leo, e una bambina, Angie.

Matrimonio a prima vista: format e coppie protagoniste

6 concorrenti single che non si conoscono e non si sono mai visti vengono abbinati in 3 coppie il giorno del loro matrimonio: la coppia convivrà per 5 settimane e dovrà decidere se divorziare oppure proseguire il matrimonio, consolidando quello che è a tutti gli effetti un matrimonio a prima vista.

Oltre a Andrea Favaretto, gli esperti che aiuteranno le coppie in questo viaggio sentimentale sono Mario Abis, sociologo, e Nada Loffredi, sessuologa.

Le coppie di questa nuova edizione sono Antonio e Giorgia Rosati, Cristina e Mattia, Giorgia Bracco e Gianluca.

Quando inizia e dove vederlo in tv

La nuova edizione di Matrimonio a prima vista inizia il 16 febbraio in prima serata su Real Time (canale 31) e andrà in onda ogni mercoledì per un totale di 9 episodi.