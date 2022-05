Chi è Angela Frenda, giudice di Celebrity Chef con Alessandro Borghese su Tv8

Vita privata e professionale di Angela Frenda: il lavoro cronistico al Corriere del Mezzogiorno e la svolta con i video culinari del web, da Antonella Clerici ad Alessandro Borghese. Ma chi è Angela Frenda? Scopriamo qualcosa in più sulla sua vita.



Età, provenienza, studi, giornalismo

Angela Frenda è nata a Napoli 51 anni fa, ed è nel capoluogo campano che ha intrapreso il suo corso di studi. Laureata in Scienze politiche all'Università Federico II, nel 1997 ha cominciato la sua collaborazione con Il Corriere del Mezzogiorno, dove si occupava prevalentemente di politica. Ma se fin dagli esordi le capacità in fase di scrittura erano evidenti, meno nota era la sua passione per la cucina, che la spinse molti anni dopo, tramite una richiesta del direttore Ferruccio De Bortoli, a girare una videoricetta per il Natale. Inizialmente era forse poco più di un gioco, ma la riuscita di quell’esperimento piacque tanto al pubblico quanto al suo giornale, per il quale diventò una Food Editor di riferimento.

Da Antonella Clerici a Celebrity Chef

La Frenda ha nel corso degli anni alternato scrittura e apparizioni video: Racconti di Cucina è il nome di una sua rubrica web di successo, ma anche il titolo di uno dei suoi libri culinari (gli altri sono La cucina felice e Ricette per Natale). La sua è una idea di Food Writing, ovvero: non limitarsi alla semplice descrizione di una ricetta - illustrando i passaggi e declamandone la bontà - ma imbastire un vero e proprio racconto culinario, dedito a spiegare cosa c’è dietro un determinato assemblaggio o uno specifico gusto. Tutto ciò con l’intento di esplorare la complessità del mondo gastronomico, una fonte senza fine di sapori e informazioni. Angela Frenda è stata ospite ricorrente prima a La prova del cuoco e poi a È sempre mezzogiorno, show culinari presentati da Antonella Clerici su Rai 1.

Ha poi preso parte a Kitchen Duel su SkyUno, con Alessandro Borghese. Con quest’ultimo si è trovata talmente bene da condividere con lui una esperienza ancor più importante: Celebrity Chef, show di Tv8 in partenza il 2 maggio del 2022. Condotto da Borghese, si tratta di una sfida culinaria fra vip dove la donna presiede lo Chef’s Table, insieme a Enrico Bartolini: i due giudicano i menù dei concorrenti tenendo conto della conoscenza, della professionalità ma soprattutto della bontà dei piatti. Angela Frenda e Alessandro Borghese hanno anche scritto un libro di ricette a quattro mani, dal titolo Cacio & Pepe.

Vita privata, marito, figli, Instagram

Oltre a essere un volto ormai noto della cucina in televisione, Angela Frenda è particolarmente attiva (e seguita) su Instagram, dove condivide i suoi magnifici piatti e post riguardanti i suoi progetti lavorativi. La donna mantiene invece una certa discrezione circa la sua vita privata, anche se in una intervista ha fatto riferimento a un marito giornalista, non meglio identificato. I due vivono a Milano, ma non sappiamo se hanno anche dei figli. Nel settembre del 2021, durante una puntata di È sempre mezzogiorno, la giornalista ha avuto un malore ed è stata prontamente soccorsa dallo staff medico dello show. Un inconveniente dovuto a un periodo di stress, ma dopo qualche giorno di dovuto riposo le preoccupazioni sono rientrate e la giornalista ha ripreso con regolarità le sue attività lavorative.