Chi è Antonio Ornano: età, biografia e carriera del comico ligure

Antonio Ornano è un comico ligure, per anni uno dei cabarettisti di punta di Zelig con il suo “professore” e poi insegnante per davvero a Stand Up! Comici in prova.

Chi è Antonio Ornano: età, bio e carriera

Antonio Ornano nasce a La Spezia il 9 settembre 1972. Quando ha 10 anni la sua famiglia si trasferisce a Genova, ed è qui che cresce. All’età di 14 anni il padre lo porta a vedere a teatro Il malato immaginario, ed è qui che nasce una grande passione per la recitazione. Dopo la laurea in Giurisprudenza, infatti, Antonio inizia a dirigere i suoi primi cortometraggi, entra in una compagnia e vive una lunga gavetta teatrale. Le cose cambiano quando emergono le sue doti comiche: frequenta il laboratorio genovese di Zelig e inizia a “plasmare” i suoi personaggi più famosi: il mitico professor Ornano, etologo appassionato di bestie feroci, l’avvocato Arnoldi e tanti altri, oltre a esilaranti imitazioni. Dopo gli esordi televisivi su Comedy Central, MTV e Rai Due, sarà a Zelig Off dal 2019 al 2012, e poi nel cast fisso di Zelig con il suo “biologo” che parla delle relazioni animale-uomo e uomo-donna. Nel 2021 fa il suo grande ritorno allo show di Canale 5, mentre l’anno successivo sarà uno degli insegnanti comici di Stand Up! Comici in prova, in onda su Nove,

dove dovrà insegnare l’arte del cabaret e tutti i suoi trucchi ad alcuni vip italiani.

Vita privata e curiosità

Non si sa molto sulla vita privata di Antonio Ornano, che è sposato con una donna – che lui chiama “Crostatina” – da oltre vent’anni. La coppia ha due figli, di cui una – Maria – adottata dall’Etiopia. Anche per questo Antonio è sempre impegnato nella sensibilizzazione sulle adozioni, sostenendo il progetto Mamme per la pelle.

Nella sua carriera da attore ha avuto una piccola parte nella storica soap opera Beautiful.

Il suo collega preferito è l’amico Giuseppe Giacobazzi, con cui ha condiviso più volte il palco di Zelig e con cui ha “insegnato” a Stand Up! Comici in prova.