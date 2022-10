Chi è Audrey Fleurot, l'attrice di "Morgane-Detective Geniale" su Rai1

Il 4 ottobre 2022 è iniziata su Rai 1 la seconda stagione di Morgane – Detective geniale. Ma chi è Audrey Fleurot, protagonista assoluta della serie televisiva di culto? Scopriamo tutto sulla brava e simpatica attrice: dalla vita privata a quella professionale: età, origini, film, tv, compagno, figlio.

Età, origini, famiglia, studi

Audrey Fleurot nasce a Mantes-la-Jolie (Île-de-France) il 6 luglio 1977. Figlia unica, il padre è un pompiere e la madre un'infermiera per l'infanzia. Audrey consegue la maturità al liceo Lamartine di Parigi e studia poi all’università Paris 1 Panthéon-Sorbonne e all’ENSATT di Lione. I suoi studi terminano nel 2000 e si prepara a questo punto al debutto nel mondo dello spettacolo.

Audrey Fleurot: cinema e televisione

La sua carriera inizia in teatro, ma è la televisione che fa conoscere l’attrice al grande pubblico: l’anno chiave è il 2005, quando interpreta due serie che riscuotono in patria un buon successo: “Kaamelott” e “Engrenages”. Dopo una fugace apparizione nel film di Woody Allen “Midnight in Paris”, si fa notare anche sul grande schermo nel 2011 con la commedia “Quasi amici”, eccezionale successo al box-office mondiale. Tra i film successivi che l’hanno vista tra i protagonisti citiamo: La delicatezza, Pop Redemption, 11 donne a Parigi, Il club dei divorziati.

Morgane – Detective geniale

Il lavoro televisivo che impone Audrey Fleurot al pubblico italiano è “Morgane – Detective geniale” (titolo originale: HPI - Haut potentiel intellectuel). Serie televisiva franco-belga ideata da Alice Chegaray-Breugnot, Stéphane Carrié e Nicolas Jean, vede al centro dell'azione Morgane, una donna delle pulizie di 38 anni, eccentrica e brillante. Il suo alto QI le dona un’incredibile arguzia nel risolvere i casi criminali particolarmente complicati. Aiuta così la polizia ad indagare fino a diventare consulente della Direzione Interregionale della Polizia Giudiziaria di Lille. Morgane è però anche una madre single di tre figli avuti da due uomini diversi e la serie si muove tra poliziesco e commedia. Grandissimo successo in patria, la prima stagione arriva anche da noi nello stesso anno di produzione, il 2021, trasmessa da Rai 1. A partire dal 4 ottobre 2022, va in onda in Italia la seconda stagione della serie.

Vita privata, compagno, figlio, Instagram

Per quanto riguarda la vita privata, sappiamo che Audret Fleurot fa coppia ormai da molti anni con il regista Djibril Glissant. I due non disdegnano la collaborazione artistica: Glissant ha infatti diretto la moglie nei due episodi finali di entrambe le stagioni di “Morgane – Detective geniale”. Molto affiatata, la coppia ha un figlio di nome Lou, nato il 19 novembre 2015. Nel tempo libero Audrey ama prendersi delle pause e le rilassanti vacanze sul lago di Sainte-Croix (Alta Provenza) sono a suo dire rigeneranti. Appassionata di kayak e di grafica, possiamo seguire l’attrice sul suo profilo Instagram ufficiale.