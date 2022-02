Chi è Bruno Fabbri, il medico in coppia con Alex Schwarzer a Pechino Express 2022

Insieme ad Alex Schwarzer, formerà la coppia de “Gli atletici”: ma chi è il medico sportivo Bruno Fabbri?. Scopriamo di più sul concorrente della nuova edizione di Pechino Express, in arrivo su Sky Uno dal 10 marzo.

Chi è Bruno Fabbri: età, lavoro e carriera

Bruno Fabbri nasce a Mondavio, in provincia di Pesaro, il 17 settembre 1958, e per tutta l’infanzia e l’adolescenza vive a Fano. Si diploma al liceo classico Nolfi di Fano e frequenta il Conservatorio Musicale Rossini di Pesaro. Nel 1977 si trasferisce a Bologna per iniziare gli studi di Medicina e Chirurgia all’università; nel 1983 si laurea, e successivamente si specializzerà nella Medicina dello Sport. Seguirà per anni la Nazionale Pugilistica Italiana, l’antidoping e collaborerà con l’FMI e l’ACI. Dal 1 marzo 2020 rientra a Fano per godersi la pensione. Bruno è sicuramente uno dei favoriti di quest’edizione di Pechino Express, dal momento che gareggerà con l’amico Alex Schwarzer, marciatore medaglia d’oro alle Olimpiadi di Pechino 2008. Chi riuscirà a stare al passo con “Gli Atletici”?

Pechino Express 2022: i protagonisti

Le 10 coppie in gara percorreranno la “Rotta dei Sultani”, che si svilupperà nel Medio Oriente e toccherà quattro Stati: Turchia, Uzbekistan, Giordania ed Emirati Arabi. Oltre a Fabbri e Schwarzer, sono pronti a partire Ciro e Giovambattista Ferrara, “Padre e Figlio”; Barbascura X e Andrea Boscherini, “Gli Scienziati”; Rita Rusic e Cristiano Di Luzio, “I Fidanzatini”; Anna Ciati e Giulia Paglianiti, “Le TikToker”; Victoria Cabello e Paride Vitale, “I Pazzeschi”; Fru e Aurora Leone, “Gli Sciacalli”; Nikita Pelizon e Helena Prestes, “Italia-Brasile”; Bugo e Cristian Dondi, “Gli Indipendenti”; Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni, “Mamma e Figlia”.

Quando inizia e dove vederlo in tv e streaming

La nuova stagione di Pechino Express è in onda da giovedì 10 marzo su Sky Uno e in streaming su NOW.