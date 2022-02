Chi è Carlo Piazza, presunto nuovo "amico" di Michelle Hunziker: le voci

Chi lancia le voci sottolinea per primo che sono assolutamente da appurare. Trattasi di Ivan Damiano Rota, giornalista del (sempre informatissimo) porta Dagospia. Resta dunque, al momento, solo una indiscrezione, la presunta conoscenza di Michelle Hunziker col bellissimo modello Carlo Piazza. Una notizia che arriva all'indomani dell'addio di lei al marito Tomaso Trussardi e che, quindi, accende più chiacchiericcio del solito. Chiacchiericcio che resta, ribadiamo, tutto da confermare.

"Alcuni dicono - si legge sul noto portale di cronaca e gossip - che i due si conoscerebbero anche fuori dai social. Ma è una cosa da appurare". E ancora: "Potrebbe essere lui la causa della fine del rapporto della showgirl svizzera con Tomaso Trussardi? O sono solo voci di corridoio?". Non è dato sapere, al momento, visto che entrambi mantengono la bocca cucita dopo la fuga di rumors. Ad ogni modo, la pepatissima informazione arriva attraverso la seguitissima rubrica "Pillole di Gossip".

Chi è Carlo Piazza

Ma chi è esattamente Carlo (detto anche Carlos) Piazza? Trattasi di un bellissimo indossatore che appare su Instagram tra le amicizie di Michelle Hunziker. E che, appunto, conoscerebbe la showgirl svizzera - al ritorno in onda con lo show Michelle Impossible, al debutto stasera - anche fuori dal mondo dei social network. Non si conosce la natura del loro legame, né come sarebbe nata questa conoscenza. Sempre che sia davvero reale e non solo frutto delle menti più maliziose.

Classe 1991, Carlo Piazza è un giovane modello dagli occhi scuri e i capellicastani - dunque più giovane di Michelle Hunziker di ben quattordici anni - che ha iniziato a lavorare nel mondo della moda nel 2012. Tante collaborazione importanti già collezionate nel suo lungo curriculum: dai brand Wella a Samsonite passando per Gabs. Non solo abbigliamento, dunque. Oggi il giovane fa un vita da cosmopolita e vive tra Milano, Londra e l’Oriente.

Il suo profilo Instagram è raggiungibile all'account @karlospi e vanta cinquemila follower, destinati ad aumentare dopo questi gossip sul suo conto, soprattutto perché Michelle è in un momento particolarmente fortunato della sua vita professionale: proprio oggi va in onda il suo primo "one woman show", in prima serata su Canale 5, e gli occhi sono tutti su di lei.

Intanto Tomaso Trussardi...

Intanto Tomaso Trussardi ha smentito le voci di una liaison con una donna che era stata indicata come sua nuova "amica" subito dopo la rottura con la moglie. Non c'è niente, infatti, tra lui e una biondissima assistente della stilista Elisabetta Franchi, con cui era stato pizzicato in montagna: in quella circostanza, si trattava solo di un viaggio tra amici.

Entrambi, insomma, sia Tomaso che Michelle, dopo 11 anni di matrimonio, sembrano avere (ancora e per ora) solo due grandi amori: le figlie Celeste e Sole.

Le foto