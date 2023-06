Chi è Carolina Rey di Weekly, vita privata e carriera: età, compagno, figlo e Instagram

Ripercorriamo tutta la carriera di Carolina Rey, conduttrice e attrice italiana. Gli esordi a Rai Gulp e la partecipazione a "Tale e quale Show", il cinema e la radio, fino a "Weekly", il programma di Rai 1 in partenza il 24 giugno con la sua seconda edizione. Andiamo poi alla scoperta della sua vita privata, dal primo incontro con il compagno alla nascita del figlio.

Età, origini, studi

Carolina Rey nasce a Roma il 7 ottobre 1991. Ancora in tenera età, mostra predisposizione per la musica e la recitazione. Segue quindi lezioni di pianoforte e, all'età di 12 anni, partecipa da attrice al musical "Giulietta e Romeo". Conseguita la maturità, si iscrive all'università e all'Accademia per attori Corrado Pani.

Rai Gulp e la conduzione

La prima apparizione televisiva di Carolina Rey è datata 2001 quando, all'età di 9 anni interpreta una "canaglina" nello show di Canale 5 "Piccole canaglie", condotto da Simona Ventura e Pino Insegno. L'affermazione arriva però sulla Tv dei Ragazzi della Rai: Rai Gulp. Qui conduce alcuni programmi come "Tiggì Gulp" e "La Tv Ribelle"; esperienze che la portano poi su Rai 1 per "Lo Zecchino di Natale" (2015). Dopo una esperienza a Mediaset (con "La settima porta", programma di divulgazione scientifica condotto con Alessandro Cecchi Paone e Vincenzo Venuto) torna in Rai, dove nel 2017 è inviata de "La vita in diretta Estate". Nel 2019 la vediamo su Rai 2 come conduttrice del programma "Un palco per due", affiancata da Lorenzo Baglioni.

Da Tale e quale Show a Weekly

Nel 2020 Carolina Rey partecipa come concorrente a “Tale e quale Show”, programma di successo di Rai 1 condotto da Carlo Conti, dove nella classifica finale si posiziona al quarto posto. Lo stesso anno diventa ospite fissa di “Oggi è un altro giorno”, condotto da Serena Bortone. Nel 2020 conduce inoltre la parte conclusiva dello speciale “L'anno che verrà”, entrando in scena dopo Amadeus. A partire dal 2022 conduce insieme a Fabio Gallo “Weekly”, programma mattutino in onda durante i weekend estivi su Rai 1. Un format che ha come argomento centrale le vacanze e il turismo, senza per questo trascurare la componente di puro intrattenimento. A partire da sabato 24 giugno 2023 va in onda la seconda edizione di “Weekly”, ancora una volta condotta dalla Rey e da Gallo.

Da Oggi è un altro giorno alla radio

Attrice tra cinema e tv

Parallelamente alla carriera da conduttrice, Carolina Rey porta avanti da qualche anno anche l'attività di attrice. Le prime esperienze avvengono sul piccolo schermo, quando nel 2011 appare nella settima stagione della serie televisiva "Un medico in famiglia". L'approdo nelle sale cinematografiche è invece datato 2016, anno che la vede apparire nel ruolo di una cantante nel lungometraggio "Poveri ma ricchi", diretto da Fausto Brizzi e interpretato da un cast capeggiato da Christian De Sica e Lucia Ocone. Un piccolo ruolo, quello della cantante, che riprende una seconda volta in "Sconnessi", film del 2018 di Christian Marazziti. Nei successivi anni la si vede anche in altri film per il cinema: "Compromessi sposi" (2019, regia di Francesco Miccichè); "Tutte le mie notti" (2019, regia di Manfredi Lucibello); "Tutti per Uma" (2021, regia di Susy Laude).

Vita privata, compagno, figlio

Nel 2015 Carolina Rey intraprende una relazione con il produttore cinematografico Roberto Cipullo, di venti anni più grande. Al settimanale Confidenze la conduttrice ha confidato: “Ero in un momento negativo, non avevo voglia di storie e gli ho detto un secco no. Per tre mesi Roberto ha continuato a invitarmi e alla fine, per non essere proprio scortese, ho accettato di prendere un aperitivo insieme. In quell’occasione ho scoperto una persona profonda e generosa, che ha tante affinità con me. Da quel giorno non ci siamo più lasciati". Dall'amore della coppia nel 2018 è nato Filippo. Nel 2022 sono circolate indiscrezione su una crisi di una rottura del fidanzamento, ma le voci non sono poi state confermate.

Instagram

Possiamo seguire Carolina Rey sul suo profilo ufficiale di Instagram, dove posta tante foto inerenti ai suoi impegni professionali; senza dimenticare però qualche scatto di vita famigliare.