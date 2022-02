Chiara Maci: età, bio e curiosità sulla blogger de "L’Italia a morsi"

Blogger e scrittrice di successo, Chiara Maci è da anni il volto de L’Italia a morsi su Food Network. Scopriamo di più sulla sua vita lavorativa, privata e sui social.

Chiara Maci: età, lavoro e carriera

Chiara Maci nasce ad Agropoli, in provincia di Salerno, il 6 dicembre 1983, e a 10 anni si trasferisce a Bologna con i genitori. Si laurea in Giurisprudenza con un Master in Comunicazione e inizia a lavorare per l’area marketing di Sky. Non appagata dal suo lavoro, nel 2009 Chiara decide di seguire la sua passione per la cucina e lascia Sky per aprire un blog culinario con la sorella Angela. In breve tempo diventa una delle foodblogger più seguite d’Italia, insieme a Benedetta Rossi e Misya, e questo successo le varrà la chiamata dal mondo televisivo. Debutta come giudice a Cuochi e Fiamme su LA7 e nel 2015 ottiene un programma tutto suo: #vitadablogger. Entrerà poi nel circuito Discovery, dove condurrà l’Italia a morsi, cooking show di successo su Food Network in cui Chiara gira il paese alla ricerca dei migliori home restaurant, e Cortesie in famiglia, spin-off di Cortesie per gli ospiti con Enzo Miccio.

Curiosità: libri, social, marito, figli e vita privata

Nel corso della sua carriera Chiara Maci ha pubblicato 4 libri di cucina, i primi 2 con la sorella Angela e l’ultimo, del 2018, con il marito Filippo La Mantia. Filippo è un famoso chef siciliano, ex-proprietario del ristorante “Oste e cuoco” a Milano, chiuso in seguito alla pandemia.

Chiara e Filippo stanno insieme dal 2016 e nel 2018 hanno avuto il primo figlio, di nome Andrea. Chiara ha anche una figlia, Bianca, nata da una precedente relazione.

Il suo profilo Instagram @chiarainpentola conta più di 700mila follower.