Chi è Chiara Maggenti, tutto sulla vita della moglie di Damiano Carrara

Vita privata e professionale di Chiara Maggenti: nata a Lucca, lo scorso 9 luglio ha sposato Damiano Carrara, il pastry chef di Bake Off Italia. Ma cosa sappiamo di Chiara Maggenti? Dalle origini al suo lavoro, dal figlio a Instagram, fino allo speciale televisivo di Real Time “Il matrimonio di Damiano e Chiara”. Scopriamo qualcosa in più sul suo percorso professionale e privato.

Età, provenienza, lavoro

Chiara Maggenti è nata a Lucca, in Toscana, il 25 novembre del 1989. Da sempre legata alla sua terra di origine, il suo nome è emerso soltanto in tempi recenti. La carriera lavorativa della donna ha avuto inizio qualche anno fa: Chiara non fa parte del mondo dello spettacolo, anche se più di una persona, ingannata dal suo avvenente aspetto, ha probabilmente creduto che fosse una modella o un'attrice. In realtà la carriera professionale di Chiara Maggenti si è svolta, ad oggi, lontano dai riflettori: è infatti la General Manager dell’Atelier Damiano Carrara, pasticceria ormai rinomata aperta dal pastry chef proprio a Lucca.

Il matrimonio di Damiano e Chiara

Damiano Carrara e Chiara Maggenti fanno coppia fissa dal 2018. Pasticcere di Bake Off Italia, Damiano ha trovato in Chiara una compagna di vita ma anche una persona di riferimento e di fiducia per il suo Atelier. Slittato a causa di un piccolo incidente domestico, il matrimonio dei due si è tenuto il 9 luglio del 2022. La splendida giornata ha generato un documentario in onda su Real Time il 29 luglio del 2022. Il titolo di questo speciale è, semplicemente, “Il matrimonio di Damiano e Chiara”. Le nozze si sono tenute presso la Basilica di San Frediano, a Lucca. La successiva festa si è invece svolta a Buti (provincia di Pisa), nell’antico borgo Valle di Badia. La cerimonia è stata abbastanza raccolta, ma oltre ai familiari degli sposi i più hanno notato anche la presenza di Katia Follesa, conduttrice insieme a Damiano del programma di Real Time "Cake Star - Pasticcerie in sfida". Una giornata decisamente da ricordare: senza eccessivi sfarzi, ma dal gusto inappuntabile.

Vita privata, marito, figlio, Instagram

Fino a poco tempo fa la vita Chiara Maggenti era sconosciuta ai più. Avendo fatto un tutt’uno tra vita sentimentale e lavoro, non sarà costretta a combattere contro il pettegolezzo. Al felice quadretto familiare va aggiunto un componente speciale. È infatti stata la stessa Chiara a specificare che, pur in assenza di figli biologici, per lei e Damiano il loro amatissimo cane Paco è da considerarsi alla stregua di un figlio. Del resto la bellissima foto postata sulla sua pagina Instagram, che vede i due in abiti da cerimonia e in compagnia di Paco, lasciano pochi dubbi sull’affetto per il cagnolino. Tra le altre cose, Chiara ama molto viaggiare e ha un debole per il buon cibo (soprattutto quello asiatico).