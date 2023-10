Chi è Stefano Rastelli, compagno di Romina Carrisi e padre del suo primo figlio

Romina Carrisi è incinta. La figlia di Al Bano e Romina Power ha confermato in tv le indiscrezioni sulla sua prima gravidanza che circolavano da qualche tempo: "L'ho scoperto mentre ero in Croazia" - ha confidato a Verissimo - avevo finito di girare lo spettacolo di papà, mi sentivo sempre stanca e quando sono arrivata da mia sorella lei mi ha accompagnata a prendere il test e alla fine ho scoperto di essere incinta". È stato sempre nel salotto di SIlvia Toffanin che la 36enne ha parlato per la prima volta della storia d'amore con il padre del suo bambino, Stefano Rastelli, ex regista del programma Rai Oggi è un altro giorno di cui è stata presenza fissa fino alla chiusura.

Chi è Stefano Rastelli, compagno di Romina Carrisi

Stefano Rastelli, 53 anni, regista, è stato premiato per i servizi realizzati dall’Ucraina in occasione della XV edizione del Festival Internazionale del Film Corto Tulipani di seta nera. Prima di Romina Carrisi, è stato sposato con una donna che lo ha reso padre di due figli. La relazione con la figlia di Al Bano e Romina è iniziata circa un anno e mezzo fa, come la futura mamma ha raccontato: "Abbiamo iniziato a convivere dopo solo cinque mesi, da subito, io mi trovo a mio agio con lui. Per me è perfetto nelle sue imperfezioni, è un uomo che c'è, è presente e che riesce a capirti". Le presentazioni ufficiali con i suoceri sono avvenute in occasione del 35esimo compleanno di Romina che in questi giorni ha condiviso sui social l'emozione delle prime ecografie del bebè, un maschietto che nascerà a gennaio.