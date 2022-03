Chi è Cristiano Di Luzio, fidanzato in coppia con Rita Rusic a Pechino Express 2022

Da sempre molto riservato per quanto riguarda la sua vita privata, Cristiano Di Luzio balza agli onori della cronaca nel 2020, quando la sua relazione con la showgirl Rita Rusic viene resa nota al pubblico. Scopriamo di più su Cristiano, in coppia proprio con la fidanzata a Pechino Express 2022, la nuova stagione dell’adventure-game condotto da Costantino Della Gherardesca.

Chi è Cristiano Di Luzio: età, lavoro e biografia

Cristiano Di Luzio nasce nel 1990 ad Anzio, in provincia di Roma, e inizia il suo percorso professionale come modello. Nel 2019 prende parte all’ottava edizione di Ciao Darwin, sfilando in biancheria intima nella puntata “Umani contro mutanti”. Successivamente si dedica soprattutto alle sue attività da imprenditore e allo sport, mantenendosi sempre in forma in palestra. Nel 2020 Cristiano sarà sotto i riflettori della cronaca rosa: viene infatti resa pubblica la sua relazione con Rita Rusic, showgirl e produttrice cinematografica croata naturalizzata italiana con una lunga carriera nel mondo dello spettacolo, nota soprattutto per il suo matrimonio con Vittorio Cecchi Gori, terminato nel 2000. Nel 2021 Cristiano e Rita decidono di prendere parte alla nona edizione di Pechino Express, il reality itinerante di Sky Uno, formando la coppia de “I Fidanzatini”; sarà proprio l’amore e il sostegno reciproco la loro arma vincente?

Pechino Express 2022: i protagonisti

Le 10 coppie in gara percorreranno la “Rotta dei Sultani”, che si svilupperà nel Medio Oriente e toccherà quattro Stati: Turchia, Uzbekistan, Giordania ed Emirati Arabi. Oltre a “I Fidanzatini” Cristiano Di Luzio e Rita Rusic, sono pronti a partire Alex Schwarzer e Bruno Fabbri, “Gli Atleti”; Giovambattista e Ciro Ferrara, “Padre e figlio”; Andrea Boscherini e Barbascura X, “Gli Scienziati”; Anna Ciati e Giulia Paglianiti, “Le TikToker”; Victoria Cabello e Paride Vitale, “I Pazzeschi”; Fru e Aurora Leone, “Gli Sciacalli”; Nikita Pelizon e Helena Prestes, “Italia-Brasile”; Bugo e Cristian Dondi, “Gli Indipendenti”; Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni, “Mamma e Figlia”.

Quando inizia e dove vederlo in tv e streaming

La nuova stagione di Pechino Express è in onda da giovedì 10 marzo su Sky Uno e in streaming su

NOW.