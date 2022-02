Chi è Cristina Ramos, la cantante che vuole stupire a Una voce per San Marino

Promette di stupire tutti alla finale di Una voce per San Marino, portando per la prima volta in Italia il suo stile musicale unico, fusione di rock e opera, che ha incantato il mondo. Ma chi è Cristina Ramos? Scopriamo di più sulla sua storia e sul percorso musicale di una delle voci più interessanti della serata sanmarinese, che garantirà al vincitore un posto all’Eurovision Song Contest 2022 in programma a Torino dal 10 al 14 maggio.

Chi è Cristina Ramos: età, lavoro e carriera

Cristina Ramos Pérez nasce a Las Palmas, nelle Isole Canarie, il 19 febbraio 1979. Si diploma in Canto al Conservatorio Profesional de Música dell’isola Gran Canaria e inizia a lavorare come corista: dal 2006 è regolarmente con José Vélez e Braulio e collabora con il coro della Filarmónica de Gran Canaria, per poi debuttare anche nella lirica con la compagnia Zarzuela. Parallelamente, però, canta anche in varie band di musica latina, funk e rock. Nel 2016 partecipa alla prima edizione di Got Talent España – corrispettivo ispanico del nostro Italia’s Got Talent – dove stravince proprio grazie all’influenza di generi così diversi tra loro. Nel 2018 si aggiudica anche la settima edizione de La Voz, talent canoro messicano. Prenderà poi parte anche alla versione “Champions” di America’s Got Talent e a Britain’s Got Talent, e verrà invitata alla finale di World’s Got Talent. Dopo essere arrivata terza al popolare show spagnolo Tu cara me suena – con imitazioni, tra le altre, di Donna Summer, Whitney Houston e Céline Dion – nel 2022 decide di partecipare a Una voce per San Marino, lo show che decide il rappresentante della piccola Repubblica all’Eurovision Song Contest, portando per la prima volta la sua opera e il suo rock su un palco italiano.