Chi è Csaba dalla Zorza di "Cortesie per gli ospiti": dall'età al marito, dai figli alla carriera

Una delle scrittrici e foodblogger più influenti d’Italia, Csaba dalla Zorza è nota a tutti per le sue regole di bon ton, le sue mise en place e, in generale, per la sua naturale eleganza. Giudice di Cortesie per gli ospiti e Bake Off Italia – Dolci in forno, è uno dei volti di punta di Real Time. Scopriamo quindi di più su Csaba, sulla sua vita lavorativa e privata.

Csaba dalla Zorza: età, lavoro e carriera

Csaba dalla Zorza nasce a Milano il 5 settembre 1970, in una famiglia di agricoltori molto unita. Si specializza giovanissima nel campo della comunicazione e in particolare dell’editoria periodica femminile, collaborando con Mondadori e Condè Nast.

Ben presto però la sua grande passione per la cucina la porta a studiare e diplomarsi come chef presso l’Académie Culinaire le Cordon Bleu, a Parigi. Di nuovo in Italia, Csaba inizia così a tenere i suoi primi programmi di cucina in TV, prima per Sky con In cucina con Csaba poi con Il mondo di Csaba su Alice. Nel 2012 ottiene i suoi primi cooking show su Real Time (Merry Chrismas e Summer Cooking con Csaba e La classe di Csaba) e nel 2017 è giudice a Cuochi e fiamme su LA7.

Dal 2018 inizia la sua avventura come conduttrice e giudice di Cortesie per gli ospiti, uno dei programmi più seguiti di Real Time. Qui Csaba diventa nota al grande pubblico, famosa per la sua spiccata sobrietà e i suoi consigli gastronomici e sull’arte del ricevere. Dal 2020 è giudice anche di Bake Off Italia – Dolci in forno, in onda sempre su Real Time.

Csaba dalla Zorza: vita privata, dal marito Lorenzo Russo ai figli

Nonostante il nome di chiare origini straniere, Csaba dalla Zorza è italianissima: il padre è infatti un grande ammiratore del ciclista ungherese Csaba Szekerest, e sua figlia porta così un nome straniero maschile.

Dal 2009 Csaba è sposata con Lorenzo Russo, chirurgo milanese con cui avrà due figli: Edoardo e Ludovica. Nel 2021 i ragazzi parteciperanno ad alcuni episodi di The Modern Cook – Con Csaba, in onda su Food Network.

Oltre a essere una delle più note foodblogger, Csaba è anche chef e una grande scrittrice di cucina. Il Corriere della Sera la definirà la prima food writer italiana, “l’unica davvero in grado di competere a livello internazionale”. Dal 2004 Csaba pubblicherà infatti più di una dozzina di libri e ricettari, registrando sempre ottimi numeri in termini di vendite.

