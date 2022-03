Chi è Damiano Carrara: età, fidanzata e curiosità sul pasticcere di Real Time

Giudice, conduttore e soprattutto uno dei più famosi e amati pasticceri della televisione. Scopriamo di più su Damiano Carrara, noto volto di Real Time e Food Network.

Damiano Carrara: età, biografia e carriera

Damiano Carrara nasce a Luca il 22 settembre 1985, figlio di un operaio edile e un’impiegata

postale. Con il fratello Massimiliano condivide la passione per la cucina e la pasticceria. Damiano inizia a lavorare come bartender, si trasferisce prima in Irlanda e poi, nel 2008, nella periferia di Los Angeles, in California. Qui si riunisce col fratello; i due aprono la pasticceria Carrara Pastries a Moorpark, a cui seguirà una seconda location ad Agoura Hills, riscuotendo un discreto successo.

Nel 2015 Carrara partecipa come concorrente alla prima stagione del talent show americano Spring Baking Championship, in cui si classifica secondo, e sarà poi finalista della dodicesima stagione di Food Network Star. Tornerà poi a Spring Baking in veste di giudice, così come a Halloween Baking Championship. Nel 2017 la casa di produzione Magnolia decide di contattarlo e cercare di riportarlo in Italia. Entra quindi nella giuria di Bake Off Italia di Benedetta Parodi con Ernst Kam e Clelia d’Onofrio. Dal 2018 condurrà anche Cake Star – Pasticcerie in sfida, al fianco della comica Katia Follesa, sempre su Real Time; dall’anno successivo presenterà Fuori Menù su Food Network. Nel 2021 apre “Atelier Damiano Carrara”, una nuova pasticceria nella “sua” Lucca.

Vita privata e libri

Damiano Carrara è fidanzato con Chiara Maggetti. Dopo aver rinviato le nozze previste per giugno

2021, i due si sposeranno il 9 luglio 2022. La torta di matrimonio sarà preparata dall’amico e

collega chef Ernst Kam.

Damiano ha scritto tre libri di cucina dedicati soprattutto alla pasticceria tradizionale italiana: “Dolce Italia: Authentic Italian Baking”, nel 2016, “A Taste of Italy: 100 Delicious Homestyle Recipes”, nel 2017, e infine il primo libro per l’Italia “Nella vita tutto è possibile”, mix di aneddoti autobiografici e ricette, nel 2018.