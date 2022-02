Chi è Daniela Montinaro: età, biografia e carriera della "macara" della cucina

Salentina doc, Daniela Montinaro è un noto volto di Food Network, con il suo programma “Una macara in cucina”. Ma cosa vuol dire esattamente “macara”? Scopriamo di più su una delle cuoche più amate della televisione italiana.

Età, lavoro e carriera

Daniela Montinaro nasce nel 1962 sotto il segno dell’acquario, cresce nel Salento e si appassiona alla cucina prestissimo, realizzando la sua prima torta a solo 10 anni. I dolci sono infatti, inizialmente, il suo più grande amore. La madre appoggerà sempre questa passione della figlia, lasciandole grande spazio in cucina e aiutandola a migliorare. Col tempo Daniela si specializza, dando vita a una ristorazione identitaria e di qualità con l’apertura di “Le Macàre” ad Alezio, in provincia di Lecce. A conduzione familiare, il ristorante ricrea un ambiente accogliente come quello casalingo, dai sapori autentici ma con piatti curati in ogni dettaglio. Le Macàre si colloca orgogliosamente fra esoterismo e gastronomia, fra folklore e poetica, con una cucina suggestiva che va a richiamare la figura della “macara”, ossia la strega della mitologia popolare salentina. Dal 2021 Daniela conduce Una macara ai fornelli, il programma di Food Network in viaggio alla scoperta della tradizione gastronomica made in Puglia, all’insegna della semplicità e della magia del sud Italia.

Curiosità su Daniela Montinaro

Daniela conduce il suo ristorante “casalingo” con la figlia Stella. Il loro piatto più rappresentativo è pane e olio, simbolo di qualità e semplicità. Sono infatti degustatrici di olii: organizzano corsi e vantano una carta molto ampia.

Ammira molto la chef Maria Cicorella, proprietaria del ristorante stellato Pashà di Conversano, in provincia di Bari.