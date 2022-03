Lo spazio per il dolce, chi è Daniela Ribezzo: dall'età al lavoro alla vita privata

Daniela Ribezzo è la cuoca e conduttrice del nuovo programma di Food Network Lo spazio per il dolce, ma non è certo un volto nuovo nel mondo della tv. Scopriamo infatti la sua carriera.

Chi è Daniela Ribezzo: età, lavoro e tv

Daniela Ribezzo nasce a Foggia nel 1991, ultima di quattro figli. Fin da piccola nutre una grande passione per la danza e sogna di diventare una ballerina professionista. Dopo la maturità si iscrive alla facoltà di Scienze Motorie all’Università di Foggia e si laurea con 110 e lode. Nel 2015 decide di fare il provino per entrare come ballerina nella quindicesima edizione di Amici di Maria De Filippi; viene presa e prende parte così alla stagione con Elodie, Lele Esposito e Sergio Sylvestre, poi vincitore finale. Daniela viene eliminata nella fase iniziale ma inizia a farsi conoscere nel mondo della danza. Nel 2021 il colpo di scena inaspettato: il ritorno in tv come concorrente a un talent, ma questa di volta di pasticceria, a Bake Off Italia, in onda su Real Time con Benedetta Parodi. Daniela stupisce tutti con le sue doti in campo dolciario e sbaraglia la concorrenza, vincendo la nona edizione del programma. Nel 2022 torna ai fornelli, questa volta con un programma tutto suo: è infatti conduttrice de Lo spazio per il dolce, il cooking show che mostra come non serva un grande laboratorio per sfornare degli ottimi dolci, realizzandoli anzi nella più totale semplicità.

Vita privata e curiosità

Non si sa molto circa la vita privata di Daniela Ribezzo, tranne che è fidanzata con Andrea Caldarulo, fisioterapista di Milano che compare spesso con lei su Instagram.

