Chi è Dayane Mello e perché è famosa: dalla carriera agli amori famosi, tutto sulla modella

Chi è Dayane Mello del Grande Fratello Vip? Sin dalla prima puntata, andata in onda lunedì 14 settembre, è spiccata per la sua bellezza latina, che ha fatto presto girare la testa ai telespettatori. Andiamo dunque a conoscere meglio la modella brasiliana da 100mila fan su Instagram.

Chi è Dayane Mello: lavoro, età e vita privata

Classe 1988, nata nella città di Joinville, Dayane Mello è una modella brasiliana arrivata in Italia nel 2014 con l'intenzione di sfondare nel mondo dello spettacolo. E le occasioni non le sono mancate. Dopo aver posato come fotomodella per alcuni dei brand di moda più famosi e dopo aver esordito davanti alla telecamera in alcuni videoclip musicali, come quelli di Will.i.am ed Emis Killa, la bellissima Dayane approda in televisione nelle vesti di allieva ballerina a Ballando con le Stelle, in coppia con Samuel Peron. Ma la fama arriva tre anni dopo, nel 2017, quando approda sull'Isola dei Famosi nelle vesti di naufraga, passando subito in primo piano per un flirt con l'allora inviato Stefano Bettarini. Tre anni dopo partecipa poi a Pechino Express e nello stesso anno è concorrente di Grande Fratello Vip.

Del suo passato televisivo Dayane è parzialmente pentita. "Aver fatto Ballando (nel 2014, ndr) mi ha insegnato tantissime cose, sono stati 3 mesi bellissimi", ha confidato. "Con queste esperienze, ogni volta che sento parlare dell'Isola dei Famosi mi viene davvero una tristezza molto grande. L'Isola dei famosi non ha aggiunto niente alla mia vita. Anzi, ha rovinato la mia salute e non mi ha portato niente di nuovo, semplicemente la mia vita è stata più esposta al gossip italiano".

Chi è Dayane Mello: fidanzati e figli

La storia più importante è stata quella con Stefano Sala, modello e anch'esso personaggio televisivo in vari reality show, che le ha dato la figlia Sofia, nata nel 2014.

Ma il curriculum sentimentale della modella non si ferma qui. Nel suo passato infatti ci sono flirt famosi con il calciatore Mario Balotelli, conosciuto appena arrivata in Italia e di cui ha parlato proprio durante la permanenza nella Casa come un amore che dentro il suo cuore non è mai davvero finito (facendo arrabbiare l'attaccante).

I telespettori della tv generalista ricorderanno poi la brevissima liaison con Stefano Bettarini, inviato all'Isola dei Famosi quando lei era una concorrente, con tanto di rose rosse fatte recapitare in studio al momento dell'eliminazione dal gioco.

Nota è anche la breve relazione con il rampollo Carlo Gussalli Beretta, giovane erede della famosa industria che produce armi dal 1925. Si parlò anche di un figlio in arrivo tra i due, ma così non è stato.

Di recente ha raccontato inoltre di aver avuto una love story con Gianmaria Antinolfi, imprenditore napoletano famoso per una brevissima frequentazione (naufragata) con Belen Rodriguez.

Non a caso adesso Dayane è single e non esclude di trovare l'amore tra i coinquilini del GF, come raccontato in una recente intervista rilasciata poco prima dell'ingresso nel loft di Cinecittà.

In basso, una foto della figlia di Dayane Mello