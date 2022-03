Chi è Debora Villa: età, biografia, carriera e vita privata della comica

Diventata nota al grande pubblico su Italia 1 come “Patti” di Camera Cafè, Debora Villa è una famosa comica del mondo televisivo. Scopriamo la sua carriera.

Chi è Debora Villa: età, bio, carriera, televisione e cinema

Debora Villa nasce a Pioltello, nell’hinterland milanese, il 13 aprile 1969. Innamorata del palcoscenico fin da bambina, terminati gli studi decide di inseguire il suo sogno e frequenta Quelli di Grock, la rinomata scuola di teatro di via Muzio, a Milano, fondata da Maurizio Nichetti. Contemporaneamente studia danza, mimo-danza e canto. Nel 1997 fonda a Saronno la Società per Artisti, presso la quale insegnerà teatro. Negli anni Duemila inizia la sua carriera televisiva, con la partecipazione a vari programmi come Colorado, Super Ciro e soprattutto Camera Cafè, dove il suo personaggio di Patti – segretaria impacciata e sfortunata in amore – è uno dei più amati della serie. Dal 2005 al 2008 Debora è co-conduttrice di Glob, su Rai Tre, mentre dall’anno successivo è protagonista di Così fan tutte con Alessia Marcuzzi ed entra nel cast di comici di Zelig. Nel 2012 prende parte alla prima storica edizione di Pechino Express in coppia con l’attore Alessandro Sampaoli, con il quale si aggiudicherà la vittoria. Nel frattempo recita anche in alcuni film, come Il

cosmo sul comò di Aldo, Giovanni e Giacomo, Tutta colpa della musica di Ricky Tognazzi, Matrimonio al Sud e Un Natale al Sud.

Vita privata: marito e figli

Nel 2005 Debora Villa ha sposato Mirko Donno; uomo estraneo al mondo dello spettacolo, con il quale ha avuto una bambina di nome Lisa, e da cui ha poi divorziato. A “Verissimo” Debora ha raccontato di aver anche perso un bambino prima di avere sua figlia.