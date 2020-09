Chi è Denis Dosio e perché è famoso: carriera e vita privata dell’influencer

Chi è Denis Dosio del Grande Fratello Vip? La domanda serpeggia tra i telespettatori del reality di Canale 5 curiosi di saperne di più sull’influencer che si unisce alla schiera degli inquilini della Casa più spiata d’Italia in questa quinta edizione. Di seguito, tutte le curiosità sulla carriera e la vita privata del concorrente.

Chi è Denis Dosio: carriera

Classe 2001, Denis Dosio è nato a Forlì da papà brasiliano e mamma italiana. Il suo esordio sul web risale a tre anni fa, con l’apertura di un canale Youtube che gli ha dato modo di farsi conoscere parlando di sé e intercettando un’ampia schiera di fan (attualmente solo su Instagram conta 813mila follower, mentre su TikTok ne conta un milione e mezzo). La grande popolarità è arrivata insieme all’amico Luca Vitozzi con cui ha cercato di entrare nel cast della terza edizione del docu-reality di Rai2 ‘Il Collegio’, senza riuscire a passare il test sulla storia italiana. Denis Dosio è stato spesso ospite di Barbara d’Urso nel programma Pomeriggio 5.

Chi è Denis Dosio: vita privata

Al momento Denis Dosio è single. Nei mesi scorsi si è vociferato di un flirt con Aurora Celli, 17enne tiktoker protagonista con lui del video della canzone ‘A regola d’arte’, flirt che non è mai stato confermato. Intervistato da Novella 2000 lo scorso luglio, Denis Dosio non ha voluto approfondire il gossip che lo riguardava: “Una ragazza mi ha fatto quasi perdere la testa. Se si tratta di Aurora Celli? Accipicchia quante cose volete sapere. Mi spiace, non posso assolutamente svelare il nome di questa ragazza. Vorrei che la gente si appassionasse alla storia e restasse con il fiato sospeso. Sennò sarebbe come andare al cinema e sapere già la fine del film”.

Denis Dosio, di recente, ha raccontato di essere stato vittima di bullismo: “Quel giorno di un anno fa lo ricordo come uno dei più brutti della mia vita, quando un hater mi aggredì e mi fece quella cicatrice in fronte che tanto ho odiato con tutto me stesso e per cui troppe notti ho pianto”, ha raccontato sui social: “Non è facile ammettere al mondo che la gente sui social ti ha odiato così tanto da aggredirti però così è stato, ma il sorriso no, quello non ce lo toglieranno mai”.

Chi è Denis Dosio, le foto su Instagram