Chi è Denise Esposito, la nuova giovane fidanzata di Gigi D'Alessio

Denise Esposito è la giovane compagna del celebre cantautore napoletano Gigi D'Alessio, il 1° giugno 2023 protagonista su Rai 1 della nuova edizione dello speciale "Uno come te". Dopo un matrimonio (con Carmela Barbato) e una importante relazione (con la cantante Anna Tatangelo), D'Alessio fa coppia fissa con la Esposito, una donna che non fa parte del mondo dello spettacolo e che lo ha reso papà per la quinta volta. Scopriamo qualcosa in più su di lei.

Chi è Denise Esposito, la compagna di Gigi D'Alessio

Denise Rosy Esposito nasce a Napoli il 19 novembre del 1992. Quando nell'estate del 2021 vengono diffusi scatti che vedono il cantautore Gigi D'Alessio in compagnia di una giovane donna molti restano spiazzati: la nuova compagna dell'artista non appartiene, infatti, al mondo dello spettacolo e le notizie inerenti alla sua vita privata sono piuttosto scarne. Si scopre che il suo nome è Denise Esposito e che ha ben 26 anni in meno del musicista.



Nata e cresciuta a Napoli, zona Vomero, Denise ha conosciuto Gigi D'Alessio a Capri nel giugno del 2020, dove l'artista teneva un concerto. Le presentazioni sono avvenute mediante un'amica comune. Dopo il dovuto corteggiamento, pare che D'Alessio abbia ufficializzato la relazione in famiglia nel corso delle festività natalizie di quell'anno.



Denise Esposito ha un profilo ufficiale di Instagram - seguito da oltre 60.000 Follower - dove si definisce "Legal", termine dovuto ai suoi studi di Giurisprudenza.



Nel 2021 si diffondono voci - evidenziate poi da alcune foto pubbliche - di un figlio in arrivo: il 24 gennaio del 2022 Denise Esposito dà alla luce un bambino di nome Francesco, suo primo figlio, ma quinto per Gigi D'Alessio: dal matrimonio con Carmela Barbato (durato dal 1986 al 2006) sono nati Claudio, Ilaria e Luca; il quarto figlio, Andrea, è invece il frutto della lunga relazione (2006-2020) avuta con la cantante Anna Tatangelo.

Sul suo profilo Instagram Denise ha pubblicato alcuni scatti molto teneri dove compare insieme al bambino. Attualmente Gigi, Denise e il piccolo Francesco vivono nel capoluogo campano, in zona Posillipo, non molto lontano dalla vecchia abitazione che D'Alessio condivideva con la sua ex moglie Carmela. Nonostante la notorietà del musicista, non sono frequenti le apparizioni pubbliche della coppia, che tiene molto a mantenere una propria privacy.