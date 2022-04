Chi è Diego Fabbri, analista geopolitico negli speciali quotidiani di Enrico Mentana

Diego Fabbri è un volto ormai noto della nostra informazione televisiva: già coordinatore per la rivista Limes, con lo scoppio della guerra in Ucraina è diventato un ospite fisso dei palinsesti di La7. Ma chi è Diego Fabbri? Scopriamo qualcosa in più su di lui.

Età, lavoro e carriera

Diego Fabbri è uno dei più noti e importanti analisti geopolitici italiani. Nato nel 1980, è laureato in Scienze politiche ed è giornalista dal 2013. La sua ancor breve carriera è caratterizzata da un ricco curriculum: fino al 2022 è stato coordinatore di Limes, rinomata rivista dedicata all’analisi geopolitica internazionale; per diventare poi curatore e referente di Scenari, l’inserto geopolitico mensile di “Domani”. Tra i vari incarichi da lui ottenuti si segnalano quello di chief geopolitical analyst di Macrogeo e think tank geopolitico e macrofinanziario. Insegna, inoltre, geopolitica mediorientale presso la Scuola di formazione del Dipartimento per le informazioni di Sicurezza e narrazione geopolitica presso la Scuola Holden di Torino. Con lo scoppio della pandemia per Covid-19, Diego Fabbri è diventato ospite ricorrente del programma di Rai 3 Linea notte, condotto dal lunedì al venerdì da Maurizio Mannoni. Con l’invasione della Russia in Ucraina, l’analista ha assunto il ruolo di spalla fissa degli speciali che Enrico Mentana dedica su La7 al conflitto bellico, guadagnando così notorietà presso un più ampio numero di telespettatori.

Vita privata, moglie, figli

Ad oggi nessuna fonte è in grado di offrire resoconti dettagliati sulla vita privata di Fabbri. La riservatezza e la dedizione al suo lavoro lo inducono a una rigorosa discrezione. In rete non mancano voci che lo vorrebbero sposato con una donna (e con figli), ma l’uomo non ha mai confermato né smentito tali indiscrezioni.

Twitter

Diego Fabbri non ha alcun profilo Facebook né tantomeno risulta essere iscritto a Instagram. La sua attività social si limita a Twitter, dove conta oltre 52.000 Follower: qui condivide news inerenti alle sue attività editoriali e televisive.