Chi è e perché è famosa Elenoire Ferruzzi, trans in arrivo al GF Vip: lavoro, carriera, vita privata e social

Chi è Elenoire Ferruzzi, pronta ad entrare al Gf Vip? Ad annunciare il suo ingresso in mattinata è stato il sito Dagospia, che presto ha ricevuto conferma dalla diretta interessata: la trans, infatti, ha condiviso sui social uno screenshot dell'articolo che suona decisamente come una asserzione all'indiscrezione. Poco nota al mondo della tv, è invece molto nota sui social, dove conta circa 69mila follower, ma è soprattutto un'icona LGBT.

Chi è Elenoire Ferruzzi, lavoro

Sul suo popolarissimo profilo Instagram, Elenoire Ferruzzi si definisce "public figure, showgirl, attrice, cantante ed icona gay". In bacheca, tante esibizioni in veste di cantante, altrettanti sketch ed altrettanto sarcasmo: a farla da padrone è l'irriverenza. Anni fa divenne virale un video in cui canzonava uno dei brand di moda: "Carpisa è il Male", gridava camminando per le strade di Milano. Nel suo passato una laurea in lettere e una breve esperienza come insegnante presso una scuola serale. L'età è ignota.

Le poche notizie che si conoscono a proposito di Elenoire sono tratte da un'intervista rilasciata anni fa a Rolling Stone, che la definiva "una creatura che si è auto forgiata sin da quando ha sedici anni, costruendosi come voleva e senza mezze misure", molto nota in ambiente milanese.

Elenoire Ferruzzi, icona lgbt e vita privata

Vera e propria icona lgbt, così Elenoire si è espressa sul mondo arcobaleno: "Il difetto che imputo a molte trans è quello di voler passare da donna biologica, che è semplicemente impossibile. Sotto questo aspetto pure loro subiscono una costrizione che impone la società, vogliono essere qualcosa di definito". E ancora: "Gli uomini etero si approcciano alle trans come ad esseri inferiori. Ti vogliono quasi sempre sfruttare o sottomettere. Sembrano dire: tu sei diventata così per piacerci. Oppure pensano che le trans siano tutte prostitute, ma questo era un fenomeno degli anni settanta".

Nel suo curriculum sentimentale si fa cenno ad una unica storia importante. Al momento sembrerebbe essere ufficialmente single.

La famiglia ha sempre sostenuto la sua battaglia per i diritti civili.

Elenoire Ferruzzi e le amicizie vip

Popolare nella mondanità meneghina, nel tempo ha intrecciato diverse amicizie nel mondo dello spettacolo. Tra queste ricordiamo la conduttrice Simona Ventura e l'attore Christian De Sica, oltre al chirurgo Giacomo Urtis, presente peraltro anch'esso nella Casa del Gf Vip in queste settimane.

Elenoire Ferruzzi rifatta

Alta, unghie lunghe venti centimetri, lunghi capelli biondi, Elenoire ha ammesso tante concessioni al bisturi. "Di quello che pensa la gente non mi frega niente - ha dichiarato - Ho iniziato a operarmi a sedici anni e non ho mai usato la chirurgia plastica per correggermi. Col bisturi ho un rapporto artistico e volevo essere assolutamente quello che sono ora. Non ho mai avuto nessun problema con la mia interiorità, ma li ho avuti con gli altri!".

Elenoire Ferruzzi, il giudizio sulla tv

Alla luce della scelta di entrare nel loft di Cinecittà, stonano un po' alcune dichiarazioni rilasciate anni fa e poco elogiative verso il piccolo schermo: "Il mondo della tv è una piccola mafia, invitano solo chi vogliono loro e al patto che dica ciò che vogliono loro. In tv non potrei mai fare una chiacchierata come questa, li mi chiamerebbero solo per parlare di droghe, clienti, cazzi o “Carpisa è il male”. Mai ricevuto una chiamata dalla D’Urso. Sarà una gran professionista, ma umanamente la disprezzo".