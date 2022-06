Chi è Elisa Silvestrin di "Camper": dall'età ai figli, dalla carriera a Instagram

Chi è Elisa Silvestrin di Camper? Vita privata e professionale della conduttrice nata a Mestre. Nel 2007 partecipa a Miss Italia arrivando seconda, poi esordisce come annunciatrice Rai ad inviata per La vita in diretta fino al programma in onda nella mattina di Rai Uno. Dal fidanzato al figlio, dalla televisione a Instagram. Scopriamo qualcosa in più sul suo percorso artistico e sulla sfera privata.

Età, provenienza, famiglia, Miss Italia

Elisa Silvestrin, 35 anni, è nata a Mestre il 16 gennaio 1987, anche se ha vissuto buona parte della sua vita a Oderzo (provincia di Treviso) insieme alla famiglia: mamma Piera, papà Bruno e Alberto, il fratello. Da un po' di anni vive però a Roma, dove si è diplomata come attrice all’Accademia d’Arte Drammatica "Pietro Scharrof". Il trampolino di lancio per la sua carriera nel mondo dello spettacolo è rappresentato dalla partecipazione a Miss Italia 2006. dove si è classifica seconda, dietro alla vincitrice Claudia Andreatti. Elisa è tornata però a casa con due attestati: Miss Cinema e Miss Diva e Donna.

Da La vita in diretta a Camper

Nel dicembre del 2006, Elisa diventa annunciatrice televisiva dei programmi di Rai Uno. Nel 2007 partecipa alla quarta edizione di Ballando con le stelle: in coppia con il ballerino Benedetto Capraro, viene eliminata alla quarta puntata. Successivamente approda nei palinsesti notturni della rete, dove si occupa della rubrica Sette Note, affiancando Gigi Marzullo. Dal 2016 è inviata de La Vita in Diretta, un ruolo che ricopre per diversi anni. Altro programma che la vede in scena è Buongiorno Benessere, dove intervista diversi nutrizionisti. Dal 6 giugno del 2022 la vediamo in Camper dove, affiancando i conduttori Tinto e Roberta Morise, si occupa della guida del veicolo, pronto a fare tappa nei luoghi più belli del nostro paese.

Vita privata, fidanzato, figlio

Fino a pochi anni fa i particolari della vita privata di Elisa Silvestrin erano prevalentemente ignoti. Questo fino all’edizione 2017 del reality di Canale 5 Temptation Island, dove tra i partecipanti figura, insieme alla fidanzata Veronica Bagnoli, Antonio Lenti il quale ha in più di una occasione affermato di avere avuto due figli da due diverse donne. Le indagini della stampa hanno portato alla luce l’identità di una delle dirette interessate: Elisa Silvestrin. La conduttrice e Lenti sono infatti i genitori di Ciro Marco, nato nel 2010. Successivamente Elisa ha intrapreso un’altra relazione, ma non ci sono particolari sull’identità dell’uomo né sappiamo se la donna è attualmente sentimentalmente impegnata.

Instagram

I più curiosi possono comunque seguirla sulla sua pagina Instagram, dove posta molte foto riguardanti la sua dinamica vita.