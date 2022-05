Chi è Enrico Bartolini, giudice di Celebrity Chef con Alessandro Borghese

Vita privata e professionale di Enrico Bartolini: la provenienza toscana e il primo lavoro alla trattoria dello zio. Dalle collaborazioni con rinomati chef ai ristoranti di sua proprietà, fino all’esperienza televisiva di Celebrity Chef. Ma chi è Enrico Bartolini? Scopriamo qualcosa in più sulla sua vita.

Età, provenienza, ristoranti, stelle Michelin

Enrico Bartolini è nato nel 1979 a Castelmartini (provincia di Pistoia). Quando a 19 anni ha cominciato a lavorare nella trattoria di suo zio gli si è accesa una luce ed è stato protagonista di una scalata capace di regalargli enormi soddisfazioni. Ma andiamo con ordine. Le sue esperienze giovanili lo hanno portato a lavorare con rinomati chef europei, come Mark Page (a Londra) e Paolo Petrini (a Parigi) e con Max e Raf Alajmo (tra Salvazzano e Rubano).

A quel punto si è occupato di un suo ristorante: “Le Robinie” in Oltrepò Pavese. Un’attività che a 29 anni gli ha permesso di guadagnare la sua prima stella Michelin. Lasciato “Le Robinie”, nel 2010 si è occupato contemporaneamente del “Devero Ristorante” e del “Dodici24 Quick Restaurant”. Situato a Cavenago Brianza (vicino Milano), con quest’ultimo ha ottenuto la sua seconda stella Michelin. Nel suo percorso da solista ha fatto successivamente ancora meglio, guadagnando tre stelle con il “Ristorante Enrico Bartolini” al Mudec di Milano e due con il “Glam” di Venezia più una con il “Casual Ristorante” di Bergamo e con “La Trattoria Enrico Bartolini” a Castiglione della Pescaia,in Maremma.

Celebrity Chef e la televisione

Il ristorante di Betolini al Mudec è uno dei tempi gastronomici del nostro paese. Nel 2019 il locale ha ottenuto 3 stelle Michelin, evento che a Milano non si verificava dai tempi di Gualtiero Marchesi, il Maestro per eccellenza della cucina italiana. Il Museo delle Culture di Milano è stato protagonista dell’ultima esterna della decima stagione di MasterchefItalia (2021): per lo chef una occasione per testare un importante terreno televisivo.

Il 2 maggio del 2022 parte su Tv8 Celebrity Chef, condotto da Alessandro Borghese. Un format che mette alla prova personaggi del mondo della musica, della tv e dello sport, pronti a darsi battaglia in una gara all’ultimo piatto. Enrico Bartolini in questo cooking show occupa lo Chef’s Table, insieme ad Angela Frenda: giudica i menù dei concorrenti con leggerezza e grande professionalità, oltre che con indiscussa competenza.

Vita privata, moglie, figli, Instagram

Enrico Bartolini è uno chef educato ma molto esigente. I suoi piatti fondono tradizione e innovazione e la materia prima viene esaltata mediante un tocco contemporaneo. Tutto ciò traspare dal suo profilo Instagram, dove l’uomo posta foto che mostrano la sua attività lavorativa, i grandi eventi e la quotidianità. Bartolini non è solito parlare della sua vita privata, ma in una intervista al Corriere della Sera datata 2020 raccontava di come fosse fondamentale, in piena causa di divorzio con la moglie, preservare il benessere dei suoi tre figli (Tommaso, Giovanni e Vittoria).