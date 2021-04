Uomini e donne: chi è Eugenia, corteggiatrice "di ghiaccio" che ricorda Alessia Merz. Tutto su di lei, dal lavoro alla vita privata

Occhi di ghiaccio, viso pulito, mai una parola fuori posto. Questo è quello che è emerso in studio con l'arrivo di Eugenia Rigotti, la corteggiatrice di Massimiliano Mollicone. Tra i due è scattata subito un'alchimia particolare e quando qualcuna prova ad inserirsi nella frequentazione, la giovane trentina tira fuori le unghie.

Chi è Eugenia Rigotti, dal lavoro alla vita privata (fino alla somiglianza con Alessia Merz)

Ma chi è Eugenia Rigotti? I lineamenti ricordano un po' Alessia Merz, la showgirl trentina che negli anni '90 prestò il volto a "Non è la Rai", uno dei programma cult di Gianni Boncompagni.

Di Eugenia si sa che è una studentessa universitaria di 21 anni, è nata a Trento e studia Giurisprudenza. La giovane, in perfetto stile trentino, fa trapelare poco o nulla di lei, soprattutto attraverso i social, dal momento che i suoi profili sono privati. Del suo vissuto si sa unicamente che è figlia di genitori separati e che questa cosa le ha segnato comunque l'infanzia.

La lite in diretta con Federica

Eppure, quando c'è da difendersi dalle accuse, ci mette un secondo a togliersi i panni della "brava ragazza" e a far sentire il proprio punto di vista. É quello successo in studio nella puntata andata in onda martedì con Eugenia che sbotta difronte alle accuse mosse da Federica, corteggiatrice del tronista di Nettuno, che la definisce troppo razionale per avere 20 anni: "Puoi dare un giudizio sul mio comportamento? Sulla mia persona non devi dire nemmeno una parola. Hai detto che a 20 anni non posso essere così razionale, ma tu che ne sai? Tu non sei nelle condizioni per esprimere un pensiero sulla mia persona".