Chi è Fabrizio Nonis, conduttore di The Best Beker su Food Network

Vita privata e professionale di Fabrizio Nonis: il padre macellaio e gli studi, il ruolo di docente e quello di giornalista, dalla Prova del cuoco a The Best Beker. Ma chi è Fabrizio Nonis? Scopriamo qualcosa in più sulla sua vita.

Età, provenienza, famiglia, studi

Fabrizio Nonis nasce a Toronto il 9 maggio del 1963. Fin da bambino vive a stretto contatto con pregiate qualità di carne: emigrato per lavoro, il padre è macellaio e a sua volta figlio di un pizzicagnolo. Dopo le scuole superiori in Italia vola in Canada per un master in pubbliche relazioni aziendali, ma il richiamo di casa è molto forte e sul finire degli anni 80 ritorna in Veneto nella macelleria di famiglia. Fin da bambino vive a stretto contatto con pregiate qualità di carne: il padre è macellaio, a sua volta figlio di un pizzicagnolo. Dopo le scuole superiori vola in Canada per un master in pubbliche relazioni aziendali, ma il richiamo di casa è molto forte e sul finire degli anni 80 ritorna nella macelleria di famiglia. Comincia a prendere il lavoro molto sul serio e diventa anche docente presso l’Università dei Sapori di Perugia. Dal 2001 alterna il lavoro in macelleria a Cinto Caomaggiore (Ve) a quello di giornalista: la sua missione è quella di fare comunicazione gastronomica del mondo della .

Dalla Prova del cuoco a The Best Beker

Oltre a far conoscere l'arte della carne in importanti eventi internazionali, nel corso degli anni Fabrizio Nonis ha partecipato a molti programmi televisivi: a volte con sporadiche apparizioni, altre come co-protagonista di format. Lo abbiamo visto ne La prova del cuoco (Rai 1), sia nelle edizioni presentate da Antonella Clerici che in quelle condotte da Elisa Isoardi; al fianco di Gioacchino

Bonsignore ha realizzato oltre 300 puntate di Gusto, rubrica del Tg5; ha fatto da spalla a Bruno Gambacorta in Eat Parade, spazio gastronomico del Tg2. È da tempo un volto di riferimento del canale Gambero Rosso, per il quale ha condotto: Beker On Tour, dove prepara semplici ricette casalinghe; Forchette stellari, dove cerca prodotti di prima qualità cucinandoli poi con chef stellati; Marrakchef Express, dedicato alle eccellenze culinarie del Marocco. Martedì 10 maggio a partire dalle 22.00 lo vediamo su Food Network con The Best Beker. In questo programma Fabrizio si reca nelle più importanti macellerie del Veneto e assegna, di volta in volta, i grembiuli di prestigio in base all’elemento che caratterizza ognuna delle attività: rosso per la tradizione, beige per la creatività e antracite per l’innovazione.

Vita privata, Instagram, moglie, figli

Non soltanto di intense attività lavorative vive Fabrizio Nonis. L’uomo ha una moglie di nome Rita e due figli: Erica e Simone. Tifoso dell’Inter, ha un profilo Instagram dove è solito postare foto, riguardanti innanzitutto la sua amata carne. Tagli pregiati immortalati in tutta la loro prelibatezza, in svariate località dell’Italia (e non solo). Nel 2017 Nonis ha scritto un libro dal titolo "Bekér. Chiunque può essere bravo in cucina purché ci metta passione".